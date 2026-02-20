Лука Дончић упао у проблеме због Бресквице

Извор:
20.02.2026
Вијест дана у комбинованом свету спорта и естраде је у сриједу била прича око троугла Лука Дончић – Анђела Игњатовић Бресквица – Анамарија Глотес, а окидач за цијелу причу био је само један лајк на Инстаграму.
На друштвеним мрежама су се појавиле гласине да Дончић и његова вјереница Анамарија нису у добрим односима, а у цијелу причу је уплетена и популарна српска пјевачица Бресквица.
Наиме, Бресквица је упалила ватру једном провокативном сликом коју је објавила на Инстаграму, а лавину је покренуо лајк који је Дончић оставио на тој фотографији.
Српска пјевачица је на свом Инстаграм профилу поставила фотку како позира у краткој црној хаљини, а ас Лос Анђелес Лејкерса није могао да јој одоли и да не кликне на срце испод објаве.
Управо тај његов потез је подигао прашину и корисници друштвених мрежа су почели да анализирају његов љубавни статус.
Према информацијама које су се појавиле, Лука Дончић и Анамарија Глотес, који имају двије кћерке, раздвојени су већ мјесецима. Њихова романса се наводно распала још док је Анамарија била трудна са другим дјететом, па је због тога све вријеме била у Словенији, гдје се на крају и породила.
Међутим, ни кћерка коју је Анамарија донијела на свијет није, наводно, поправила односе између ње и Луке, па је кошаркаш Лејкерса у домовину отишао само кад се она породила и од његовог повратка у Америку се више нису видјели.
У међувремену, Дончићева вјереница је на Инстаграму објавила чак 40 фотографија, а он није ни на једној до њих. Уз то, Словенац ниједну од тих објава није чак ни лајковао, што је изазвало сумњу у јавности.
Са друге стране, Лука у истом периоду није штедио лајкове за познате инфлуенсерке и пјевачице, а прва међу њима је Бресквица, преноси "Спортал".
Такође, у јавност је процурила и информација да Лука захтијева да Габријела, старија од двије кћерке, живи са њим у Лос Анђелесу, што додатно потврђује индиције да међу њим и Анамаријом не цвјетају руже.
Анамарија је рођена 30. априла 1998. у Загорју и одрастала је у породици у којој јој је мајка дипломирани правник, док је отац дипломирао на Универзитету у Љубљани, а има и млађу сестру Пију.
Љубав Луке и Анамарије трајала је још од дјетињства. Упознали су се током љетовања на хрватском острву Крк када је Дончић имао само 12 година. Званичан пар су постали када је Лука напунио 16 година – њихово познанство, које је тада било само пријатељство, временом је прерасло у дубоку и искрену љубав.
Пар је био у вези од 2016. године, а упркос изазовима које доноси живот под будним оком јавности, њихова веза је из године у годину постајала све јача.
Замало "госпођа Дончић" је, иначе, манекенка, инфлуенсерка и предузетница, која је каријеру градила упоредо са својим момком, само на нешто другачијем "фронту". Уз све то, увијек је била његова подршка.
Лукина вјереница на свом Инстаграм профилу често дијели тренутке из њиховог дома - моменте спремања здравих оброка, заједничког дружења... У посљедње време, често је са својим пратиоцима дијелила и своја размишљања о трудноћи, али и томе како ли ће изгледати живот са двоје мале дјеце.
