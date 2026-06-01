НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

Аутор:Иван Драгичевић
Коментари:0
За финалисту НБА лиге Њујорк Никсе одиграо је четири утакмице у НБА лиги да би га потом кошаркашка каријера водила по Старом континенту. Били Герет инспирација је спортистима широм свијета.
У дјетињству му је установљена ријетка крвна болест са којом се свакодневно бори, а упркос свим недаћама, остварио је сан и заиграо за Никсе у НБА лиги.
"Волим када дођем у Европу и има прилику да радим са младима. Сви су пуни енергије и сусретљиви. Лако је радити с њима када желе да уче и научени су да напорно тренирају. уз то су талентовани. Уживао сам и надам се да сам их нешто ново научио", поручио је он.
Дјечаци и дјевојчице из Бањалуке увидјели су нешто другачије принципе тренинга са Билијем Геретом и Лини Харпер. Претходно, су амерички спортисти одржали предавање с циљем да подијеле искуство од раних почетака па до професионалног нивоа.
"Тренинзи су другачији, али смо вјежбе знали да урадимо. Било нам је задовољство што тренирамо са тако добрим играчима", рекла је Теодора Њежић из бањалучког Феникса.
Борчев Андрија Мирић инспирисан је искуством које носе Били Герет и Лини Харпер.
"Најзанимљивије је како су се носили са проблемима кроз одрастање, Били има озбиљну болест која углавном одвоји кошаркаше од спорта, али он је успио да стигне до НБА лиге,упркос томе", истакао је Андрија.
Пуна утисака је Лини, која је играла и за млађе америчке репрезентације.
"Одлично искуство, дјеца су жељна новог знања. Имају потенцијал, упознали смо их са начином рада у Америци, а они су били спремни да све саслушају", рекла је Лини.
КК Борац у сарадњи са америчком амбасадом у БиХ био је домаћин овог догађаја.
"Потрудили смо се да будемо најбољи домаћини. Из овог пројекта дјеца имају могућност да науче нешто ново и извуку ново искуство", рекао је координатор омладинских селекција КК Борац Жарко Милаковић.
Сара Хенеси из америчке амбасаде у БиХ с поносом истиче значај овог пројекта.
"Веома смо задовољни Бањалуком и атмосфером. Ово је програм у којем професионални амерички спортисти својим примјером преносе искуство са терена и изван њега. Поред кошарке, у разговору смо покренули теме о лидерству, како превазићи сумње и проблеме који се појављују", објаснила је Хенеси.
Циљ овог догађаја био је да спортисти кроз практичан рад, разговор и едукацију пренесу искуства младима и мотивишу их на њиховом професионалном путу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
8 ч0
Кошарка
18 ч0
Кошарка
18 ч0
Кошарка
23 ч0
Најновије
16
29
16
29
16
26
16
22
16
19
Тренутно на програму