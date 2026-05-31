Првенство БиХ: Игокеа остала без титуле

Аутор:

Андреј Кнежевић
31.05.2026 22:23

Коментари:

0
Тим тренера Ненада Стефановића остварио је пирову побједу, након продужетка, над сарајевском Босном у “Зетри” резултатом 100:97, али није успио да надокнади шест поена заостатка из прве утакмице.

Игокеа је одиграла сјајно прво полувријеме, а почетком другог стекла је и 23 поена предности.

Ипак, кошаркаши Босне успјели су да дођу до даха и да утакмицу уведу у неизвјесну завршницу, а након четири одиграна квартала резултат је био 89:83 за Игокеу и двобој у “Зетри” отишао је у продужетак.

Кошаркашка драма наставила се и у додатних пет минута, а кључни детаљ догодило се на 12 секунди до краја продужетка и шест поена предности за Игокеу.

Рори је погријешио на додавању из аута, Карутерс је поклон искористио за лаке поене, а на крају је Џерод Вест са линије пенала екипи Босне донио прву титулу након 18 година.

Натанијел Пјер Луис са 23 поена предводио је Игокеину листу стријелаца у “Зетри”, а на другој страни најефикаснији је био Петар Ковачевић са 15.

“Више ми се ствари мота по глави. Ова изгубљена лопта на извођењу гдје треба само да је уведемо и шутнемо, па се иде у други продужетак и ако промашимо, је негдје у негативном смислу круна наше сезоне.

Увијек кад је требало мало да искорачимо ми то нисмо урадили. Босна је имала већи континуитет у ростеру, а ми смо стално мијењали, каскали, прилагођавали се и нажалост, они су на крају показали већу истрајност, заједништво, квалитет и дошли су до побједе.

Честитам им још једном. Поносан сам и на наше момке како су данас одиграли. Мислим да нас је искрено коштала прва утакмица гдје смо отворили са 1:19 и сад јурити овдје да добијеш Босну са 10 разлике није нимало лако.

Кад три пута промијениш читаву екипу, не знам више ни шта је добро ни шта је лоше. Задовољан сам како смо одиграли данас. Волио бих да смо побиједили, али шта да се ради.” рекао је након утакмице Ненад Стефановић, тренер кошаркаша Игокее

