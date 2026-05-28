Стефановић: Коштало нас лоше отварање утакмице, нема предаје у Сарајеву

Аутор:Андреј Кнежевић
Кошаркаши Игокее на реванш утакмицу првенства БиХ са сарајевском Босном одлазе са шест поена заостатка. Дуел у Лакташима завршен је резултатом 76:70 за Босну, а Ненад Стефановић сумирао је прву финалну утакмицу.
“Мислим да је отварање меча било пресудно. Ушли су много чвршће него ми и у много већем самопоуздању. Када се погледа статистика, ми смо их први пут и надскакали, међутим, ниво њихове чврстине је био изнад нашег. Када у четири утакмице са њима збирно шутираш 99/17 онда је све јасно. Не можемо рећи да није било отворених шутева, али мора да се убаци нешто да би се добила утакмица. Разлика није недостижна. Жао ми је што смо пропустили прилику да то уђе у тотални егал, али нећемо се предати идемо тамо да добијемо утакмицу” рекао је Стефановић.
Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима
