Стефановић: Коштало нас лоше отварање утакмице, нема предаје у Сарајеву

Аутор:

Андреј Кнежевић
28.05.2026 21:42

Фото: ATV

Кошаркаши Игокее на реванш утакмицу првенства БиХ са сарајевском Босном одлазе са шест поена заостатка. Дуел у Лакташима завршен је резултатом 76:70 за Босну, а Ненад Стефановић сумирао је прву финалну утакмицу.

“Мислим да је отварање меча било пресудно. Ушли су много чвршће него ми и у много већем самопоуздању. Када се погледа статистика, ми смо их први пут и надскакали, међутим, ниво њихове чврстине је био изнад нашег. Када у четири утакмице са њима збирно шутираш 99/17 онда је све јасно. Не можемо рећи да није било отворених шутева, али мора да се убаци нешто да би се добила утакмица. Разлика није недостижна. Жао ми је што смо пропустили прилику да то уђе у тотални егал, али нећемо се предати идемо тамо да добијемо утакмицу” рекао је Стефановић.

Игокеа Босна

Кошарка

Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима

КК Игокеа

Ненад Стефановић

