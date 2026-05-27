Жељко Обрадовић добио одријешене руке, чека се отказ једног човјека

Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Најтрофејнији тренер у историји европске кошарке Жељко Обрадовић поново је главна тема европске кошаркашке сцене.

Гдје год се појави могућност да легендарни стручњак преузме неки клуб, настаје права еуфорија, а сада је у центру пажње могући повратак у Панатинаикос.

Власник Зелених Димитрис Јанакопулос наводно је спреман учинити све како би вратио човјека који је атинском великану донио чак пет титула првака Европе. Посебно након сезоне у којој су морали гледати највећег ривала Олимпијакос како слави европску круну.

Према писању грчких и европских медија, Обрадовићу је понуђена потпуна слобода у раду, укључујући контролу над свим спортским питањима и састављањем екипе. Ипак, популарни Жоц наводно није спреман тако лако рећи „да“.

Разлог? Актуелни тренер Панатинаикос Ергин Атаман још увијек сједи на клупи атинског клуба. Управо ту долази до великог обрта.

Како преноси Бекдор подкаст (Backdoor Podcast), Обрадовић је наводно зауставио све разговоре и јасно поручио челницима клуба да неће ни сјести за преговарачки сто док Панатинаикос има тренера. За легендарног српског стручњака то је питање принципа и поштовања.

Истовремено, ситуација у свлачионици Панатинаикос наводно није идеална. Атаман је, према истим информацијама, изгубио повјерење дијела екипе, док је незадовољство међу играчима све израженије.

Због свега тога, цијела Европа сада чека одговор на једно питање — хоће ли се Жељко Обрадовић вратити у Атина и покушати вратити трофеј Евролига у витрине Панатинаикос?

