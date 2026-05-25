Logo
Large banner

Бањалучанин Коста Кондић одбио БиХ

Аутор:

АТВ
25.05.2026 11:19

Коментари:

0
Коста Кондић
Фото: АТВ

Јусуф Нуркић неће бити у могућности да наступи за репрезентацију Босне и Херцеговине у двије наредне утакмице квалификација за Свјетско првенство.

Селектор бх. кошаркаша Дарио Ђерђа је потврдио да сјајни Бањалучанин и члан Дубаија Коста Кондић неће бити члан бх. селекције.

СИПА

Хроника

СИПА хапсила у Бањалуци, одузете 43 бомбе и арсенал оружја!

“Нуркић ће током јула бити у преговорима за нови НБА уговор, стога због прописа и ризика од евентуалне повреде неће бити са нама у мечевима против Турске и Србије. Но, такође смо се, на обострано задовољство, договорили да буде на располагању репрезентацији у августу, када су на распореду мечеви другог круга квалификација”, истиче шеф стручног штаба Змајева.

Такође је за званичну страницу Кошаркашког савеза БиХ селектор Ђерђа открио и каква је ситуација у вези са Костом Кондићем.

Змија

Србија

Огромна змија убијена на аутобуској станици

“Након свих покушаја да га приволимо да игра за наш национални тим, Кондић је на крају истакао како једноставно не жели наступати за репрезентацију БиХ. Поштујемо његову одлуку, то је сада за нас завршена прича”, истакао је Ђерђа.

Подсјетимо, репрезентација БиХ ће дочекати Турску у Зеници 2. јула, а четири дана касније гостовати Србији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коста Кондић

кошарка

Јусуф Нуркић

Дарио Ђерђа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лијекови

Република Српска

Ријешена несташица лијека за дијализне пацијенте

29 мин

0
Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.

Здравље

Откривено одакле је кренула епидемија еболе? Исто се догодило прије 10 година

33 мин

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Дојаве о бомби, евакуисан загребачки суд

34 мин

0
Трактор ради на њиви.

Србија

Марија је замијенила трактор ходочашћем: Од шампионке у орању до пута ка Острогу

48 мин

0

Више из рубрике

Еван Фурније из Олимпијакоса шутира ка кошу против Треја Лајлса из Реал Мадрида током финалне кошаркашке утакмице Евролиге између Олимпијакоса и Реал Мадрида у Атини, Грчка, у недељу, 24. маја 2026.

Кошарка

Олимпијакос је нови владар Европе!

13 ч

0
Огласио се КК Црвена звезда: Ево ко мијења Обрадовића

Кошарка

Огласио се КК Црвена звезда: Ево ко мијења Обрадовића

21 ч

0
Игокеа напунила кош Широког Бријега

Кошарка

Игокеа напунила кош Широког Бријега

1 д

0
тренер Црвене звезде Саша Обрадовић

Кошарка

Обрадовић на излазним вратима Звезде, ево ко би могао да га замијени

2 д

0

  • Најновије

11

41

Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

11

36

Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

11

32

Умро човјек који је измислио драгстор

11

23

Швајцарски воз стигао у Бањалуку

11

22

Русија прелази на сљедећи корак: Тужба против балтичких држава

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner