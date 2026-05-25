Бањалучанин Коста Кондић одбио БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јусуф Нуркић неће бити у могућности да наступи за репрезентацију Босне и Херцеговине у двије наредне утакмице квалификација за Свјетско првенство.
Селектор бх. кошаркаша Дарио Ђерђа је потврдио да сјајни Бањалучанин и члан Дубаија Коста Кондић неће бити члан бх. селекције.
Хроника
СИПА хапсила у Бањалуци, одузете 43 бомбе и арсенал оружја!
“Нуркић ће током јула бити у преговорима за нови НБА уговор, стога због прописа и ризика од евентуалне повреде неће бити са нама у мечевима против Турске и Србије. Но, такође смо се, на обострано задовољство, договорили да буде на располагању репрезентацији у августу, када су на распореду мечеви другог круга квалификација”, истиче шеф стручног штаба Змајева.
Такође је за званичну страницу Кошаркашког савеза БиХ селектор Ђерђа открио и каква је ситуација у вези са Костом Кондићем.
Србија
Огромна змија убијена на аутобуској станици
“Након свих покушаја да га приволимо да игра за наш национални тим, Кондић је на крају истакао како једноставно не жели наступати за репрезентацију БиХ. Поштујемо његову одлуку, то је сада за нас завршена прича”, истакао је Ђерђа.
Подсјетимо, репрезентација БиХ ће дочекати Турску у Зеници 2. јула, а четири дана касније гостовати Србији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
29 мин0
Здравље
33 мин0
Регион
34 мин0
Србија
48 мин0
Најновије
11
41
11
36
11
32
11
23
11
22
Тренутно на програму