СИПА хапсила у Бањалуци, одузете 43 бомбе и арсенал оружја!

Аутор:Огњен Матавуљ
Полицијски службеници СИПА на подручју Бањалуке ухапсили су једну особу и одузели већу количину оружја, међу којима су и 43 ручне бомбе.
Акција је спроведена по налогу Суда БиХ, а осумњиченом се на терет ставља да је починио кривично дјело неовлаштени промет оружје и војном опремом. Након криминалистичке обраде он ће бити спроведен у Тужижлаштво БиХ на даље поступање.
”Приликом претреса стамбених и помоћних просторија и покретних ствари које користи осумњичени откривене су и привремено одузете 43 ручне бомбе, међу којима се налазе ручне бомбе пластичног тијела, црне боје, те ручне бомбе, металног тијела, зелене боје. Затим 50 тротилских метака од по 200 g, 20 тротилских метака масе од по 200 g у пластичној облози, четири тротилска метка од по 100 g, 61 комад електричних детонаторских каписли, мобилни телефон са импровизованим изведеним жицама обложене пвц-ом и постављеном детонаторском капислом, два комада експлозива”, саопштила је СИПА.
Одузет је и аутомат PPŠ, ознаке ”EC 455”, са оквиром и 40 метака калибра 7.62 mm, три аутоматске пушке са оквирима, војна пушка ”PASP”, са оптиком и оквиром и пригушивачем, ручно преправљена ПАП-овка, пиштољ марке ”GSM”, калибра 7,65 мм са оквиром и осам метака, хиљаду метака калибра 7,62 мм, 294 метка калибр 5.56x45, смотак спорогорећег штапина дужине око 1,2 метра, два протиавионска метка калибра 20 mm и друgi предмете који могу послужити као доказ у даљем поступку.
”Према резултатима досадашње истраге наведено војно наоружање, експлозив и друга опрема, били су намјењени за даљу продају и кријумчарење у земље Европске уније, а у циљу стицања протиправне имовинске користи.
СИПА наставља рад на утврђивању свих чињеница везано за наведено кривично дјело, као и рад на спречавању свих облика криминала, са посебним акцентом на неовлаштени промет оружјем и војном опремом”, наводи се у саопштењу.
У СИПА наглашавају да неовлаштено држање, скривање и промет војног наоружања представља једну од највиших и најопаснијих пријетњи безбједности Босне и Херцеговине, јер се ради о средствима чија сама егзистенција ван контроле државе производи сталну, непредвидиву и системску угроженост.
”Ово оружје није опасно тек у тренутку употребе, већ самим својим постојањем ствара латентну пријетњу по животе грађана, јавни, ред, уставни поредак и међународну безбједност. Његово незаконито скривање и нуђење на тржишту озбиљно нарушава темељни принцип владавине права искључујући легитимитет државе над средствима силе и отвара простор за најтеже облике криминала, укључујући и тероризам, организовани криминал и масовно насиље. Због разорног потенцијала, немогућности контроле и несагледивих посљедица које могу наступити у врло кратком временском периоду, оваква појава захтјева хитну, одлучну и свеобухватну институционалну реакцију”, наводи СИПА.
