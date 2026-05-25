ПУ Бањалука: Пет пијаних возача ухапшено након удеса

АТВ
25.05.2026 10:33

Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су током протеклог викенда ухапсили пет возача, јер су управљајући возилима под дејством алкохола учествовали у саобраћајним незгодама.

Полицијски службеници су 22. маја у Кнежеву ухапсили Ж.С. из Витеза, јер је управљајући путничким возилом учествовало у саобраћајним незгодама. Испитивањима на на присуство алкохола код ухапшеног је утврђено присуство од 3,06 г/кг алкохола у организму.

Р.Г, Д.М, Д.Г. и Н.Р. сви из Бањалуке ухапшена 23. маја јер су управљајући путничким возилима учествовали у саобраћајним незгодама.

Испитивањем на присуство алкохола код Р.Г. утврђено је присуство од 2,25 г/кг, код лица Д.М. од 1,63 г/кг, код лица Д.Г. од 2,42 г/кг и код лица Н.Р. од 1,76 г/кг алкохола у организму.

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука извршили су увиђаје на лицу мјеста саобраћајних незгода, а након документовања предмета против наведених возача ће бити покренути прекршајни поступци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

