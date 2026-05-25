Трамвај "улетио" у зграду: Објављен снимак тешке незгоде у Београду

АТВ
25.05.2026 10:20

У Душановој улици трамвај исклизнуо из шина. Полиција је на мјесту догађаја.
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

У београдском насељу Дорћол, на углу улица Цара Душана и Книћанинове, данас је дошло до тешке саобраћајне незгоде у којој је учествовао трамвај на редовној линији.

Према првим информацијама са терена, трамвај је из за сада непознатих разлога искочио из шина, изгубио контролу и силовито се закуцао у објекат поред пута.

Од силине ударца причињена је велика материјална штета како на самом возилу, тако и на фасади зграде.

На лицу мјеста налазе се екипе Хитне помоћи, полиције и ватрогасаца. Како сазнају медији, у незгоди има повријеђених особа, али степен њихових повреда и тачан број повријеђених путника за сада нису званично потврђени.

Саобраћај у овом дијелу града је тренутно у потпуном прекиду, а полиција врши увиђај како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове тешке незгоде.

Више информација очекује се након званичног саопштења надлежних служби, наводи "Телеграф".

