Ухапшен јер је пријетио смрћу предсједнику Србије

Аутор:

АТВ
24.05.2026 18:21

Фото: МУП Србије

Педесетједногодишњи мушкарац ухапшен је у Сремској Митровици због сумње да је пријетио смрћу предсједнику Србије Александру Вучићу, саопштено је из Полицијске управе у Сремској Митровици.

Из полиције су навели да се Г. Т. (51/) ухапшен због сумње да је у видеу-снимку емитованом преко друштвене мреже изнио пријетње смрћу председнику Србије Александру Вучићу.

На терет му се ставља кривично дјело угрожавање сигурности и њему ће бити одређено задржавање до 48 часова, преноси "Срна".

Тагови :

Пријетње смрћу

пријетња

Александар Вучић

хапшење

