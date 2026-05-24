Дачић: У нередима повријеђено 17 полицајаца

Седамнаест полицајаца повријеђено је у нередима у Београду након јучерашњег скупа на Славији, а 47 лица је доведено у просторије МУП-а, једно од њих је имало дипломатску личну карту, изјавио је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
"Доведено је 47 лица, 15 кривично, 30 прекршајно, једно по потерници, једно је имало дипломатску личну карту", рекао је министар.
Дачић је нагласио да је утврђено да је лице са дипломатском личном представник Свјетске банке из Бразила.
Истакао је да је поднијето осам кривичних и 31 прекршајна пријава, као и да је за сваку осуду то што је повријеђено 17 полицајаца.
Он је навео да је од тренутка када су почели протести у Србији повријеђено више од 300 полицајаца, као и да је прошле године било 18.893 непријављених јавних скупова.
Дачић је поновио да полиција никога није нападала док се није догодио напад на полицијске службенике.
Он је навео да у нападима на полицију није кориштена само пиротехника већ и каменице, мотке, штапови.
Дачић се се током гостовања на ТВ Прва осврнуо и на убиство на Сењаку, наводећи да су сви који су у то умијешани ухапшени у рекордном року и да држава мора да покаже да нема заштићених.
"Чим је полиција добила информацију о томе шта се десило, од стране супруге која је то пријавила, хитно су сви ухапшени", рекао је Дачић.
Говорећи о свом здравственом стању, Дачић је навео да, поред дијабетеса одраније, пати и од срчане инсуфицијенције или срчане слабости, те да ће, ако му се стање не поправи, морати да донесе одлуке о томе на који начин ће даље да живи и ради.
Дачић је истакао да му ни љекари још нису установили тачну дијагнозу и да ни он сам не може да каже да ли се осјећа добро.
"Нису пронашли никакав вирус нити бактерију, али постоје неке индиције да сам добио неки вирус на путовањима по Африци и да ми је напао срчани мишић, који је ослабио и није испумпавао крв, и она се задржала у плућима, довела до двостране упале плућа и свега осталог", рекао је Дачић.
(Срна)
