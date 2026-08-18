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Минић са ловцима у Прњавору: Свој међу својима

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:24

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић дружио се у Прњавору са ловцима.
Фото: x.com/minic_savo

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић дружио се у Прњавору са ловцима.

"Мени ови људи увијек поправе расположење. Са ловкињама и ловцима у Прњавору увијек буде онако како највише волим, народски, опуштено и од срца. Добар разговор, шала и људи са којима се човјек осјећа да је свој међу својима", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, Минић је данас у посјети Прњавору. Он ће посјетити пољопривредно газдинство Дејана Симића у селу Грабик Илова и обићи производне погоне компаније ДИС Еуро стандард.

Такође, премијер ће присуствовати обиљежавању крсне славе града Прњавора - Преображења Господњег. Обиљежавању ће присуствовати и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

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Тагови :

Саво Минић

Прњавор

Ловци

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