Минић са ловцима у Прњавору: Свој међу својима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић дружио се у Прњавору са ловцима.
"Мени ови људи увијек поправе расположење. Са ловкињама и ловцима у Прњавору увијек буде онако како највише волим, народски, опуштено и од срца. Добар разговор, шала и људи са којима се човјек осјећа да је свој међу својима", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, Минић је данас у посјети Прњавору. Он ће посјетити пољопривредно газдинство Дејана Симића у селу Грабик Илова и обићи производне погоне компаније ДИС Еуро стандард.
Мени ови људи увијек поправе расположење. — Саво Минић (@minic_savo) August 18, 2026
Са ловкињама и ловцима у Прњавору увијек буде онако како највише волим, народски, опуштено и од срца.
Добар разговор, шала и људи са којима се човјек осјећа да је свој међу својима. pic.twitter.com/lVZKjQl8U8
Такође, премијер ће присуствовати обиљежавању крсне славе града Прњавора - Преображења Господњег. Обиљежавању ће присуствовати и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
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