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Након обећања Додика и Вучића почела градња пута до куће вишечлане породице Илић

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 13:49

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Додик и Вучић у посјети породици Илић
Фото: Screenshot / X

Пут до куће Дарка Илића у селу Водице у општини Шипово ускоро ће бити асфалтиран након што су то овој вишечланој породици обећали предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић приликом недавне посјете.

Радови су почели јуче, а извођач је предузеће "Мркоњић путеви" из Мркоњић Града.

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Илић је рекао Срни да се његова вишечлана породица бави пољопривредом, сточарством, пчеларством и да се труде да обезбиједе све што им је неопходно, али да им је приступни пут до куће био највећи проблем.

Он је напоменуо да га је прије петнаестак дана посјетио предсједник Србије и обећао да ће приступни пут до његове куће бити урађен и асфалтиран.

"Срећан сам и помало нисам ни свјестан да је све ово истина, да се пут гради", рекао је Илић и захвалио Вучићу.

Када се пут уради, Илић каже да ће све бити лакше, онда ће моћи проширивати пољопривредну производњу и сточарство, али и да гости долазе без проблема.

Pexels/ Julissa Pire

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"Живим са женом, дјецом, снахом и унучетом. Имам петоро дјеце, са мном су двије кћерке, син, снаха, унуче, а двије кћерке су удате. Сад углавном дјеца раде, ја им помало помажем", каже Илић.

Предсједник Удружења вишечланих породица "Наша радост четири плус" из Шипова Адријана Тешић истакла је да су Илићи радна и вриједна породица, која има петоро дјеце, и позната је у овом крају.

"Остали су да раде и живе и доприносе овом крају самим тим што су постали баба и дјед и добили прво унуче", навела је Тешићева.

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Тагови :

Породица Илић

Милорад Додик

Александар Вучић

Шипово

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