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Отишао је у шетњу и више се никада није вратио: Пас усмртио мушкарца

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 13:11

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Њемачки овчар поред врата сједи.
Фото: Pexels/Julissa Pires Follow

Мушкарац из Енглеске ће се појавити пред судом у уторак након што је оптужен за убиство из нехата због смрти другог мушкарца којег је на пјешачкој стази изуједао немачки овчар.

Ли Елис (55) оптужен је и да је као власник или особа задужена за пса дозволио да пас буде опасно ван контроле, при чему је напад резултирао повредама са смртним исходом.

Полиција Западног Јоркшира позвана је у суботу поподне због сукоба на пјешачкој стази која се налази на траси некадашње железничке пруге код Блекер Лејна, у области Калдер Гроув у Вејкфилду.

Мушкарца (55) пас је током инцидента изуједао, након чега је преминуо у болници. Полиција је заплијенила пса, који се и даље налази у полицијском прихватилишту, преноси Дејли Мејл.

Елис, страствени јахач и отац двоје дјеце, који је раздвојен од супруге и живи у Блекер Лејну, задржан је у притвору и данас би требало да се појави пред Прекршајним судом у Лидсу.

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Истражитељи су саопштили да су идентификовали и разговарали са још двије особе које су након инцидента, око 13.30, застале како би помогле повријеђеном мушкарцу.

Полиција је навела да је породици преминулог мушкарца, који је у суботу нешто послије 19 часова подлегао повредама у болници, пружена подршка посебно обучених службеника.

Елис је своје пољопривредно имање купио за 5.000 фунти 2002. године и реновирао га заједно са бившом супругом. Њих двоје су сами преуредили кућу и изградили штале.

Он је познат као страствени поткивач и често објављује снимке на којима показује како брине о коњским копитима. Комшије су их често виђале како јашу коње у околини.

Елис са супругом има двоје дјеце, али су се њих двоје раздвојили почетком ове године.

Један од људи који шетају псе рекао је: "Овде обично немамо никаквих проблема. Веома је мирно. Стаза на којој се догодио инцидент веома је прометна, њоме пролази много људи који шетају псе. Само ми је жао човека који је преминуо."

(Телеграф)

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Тагови :

напад пса

Енглеска

страдао мушкарац

Убиство из нехата

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