Ждријебе на аукцији достило цијену 4.6 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Ждријебе француског одгајивача "Штала Монсо" постигло је нови рекорд у цијени на престижној аукцији једногодишњих ждребади у Довилу, на којој је продато за 4,6 милиона евра, саопштили су данас организатори аукције.
Како је саопштено, ергела Нормандија "је још једном исписала књиге рекорда", тиме што је "надмашила свој претходни рекорд од три милиона евра, који је постављен прошле године", преноси Фигаро.
Рођено од кобиле Дедли Најтшејд и пастува Вутона Басета, ждријебе је продато ирском милијардеру МВ Мaњеру и америчкој штали Вајт Берч Фарм.
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Једногодишњаци су једногодишњи енглески пунокрвни коњи који су намијењени за трке на равној површини.
Августовске продаје у Довилу, на сјеверозападу Француске, су међу најпрестижнијима у Европи и привлаче купце из цијелог свијета.
Према подацима организатора, на аукцијама је продато 236 једногодишњих коња, за које су нови власници платили више од 65 милиона евра, са просјечном цијеном близу 278.000 евра.
(Глас Српске)
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