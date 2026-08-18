Брачни пар страдао на меденом мјесецу: Детаљи пада приватног хеликоптера

Аутор:АТВ редакција
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Приватни хеликоптер срушио се у понедјељак увече на популарном кикладском острву Сифнос у Грчкој. Према информацијама грчке ватрогасне службе, све три особе које су се налазиле у летјелици погинуле су.
Првобитни извјештаји појединих медија наводили су да је у несрећи страдало шест особа, али је та информација накнадно исправљена и потврђено је да су у хеликоптеру биле три особе.
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Према писању грчког портала „in.gr“, међу погинулима су наводно били искусни, пензионисани пилот из Грчке и младенци из Велике Британије.
Британски пар налазио се у Грчкој на меденом мјесецу, а према писању портала Protothema, жртве се наводно зову Александар Ц. и Мари Е. Они су претходно резервисали собу на острву Сифнос.
Пилот је, према истим информацијама, био Џорџ Р., отац троје одрасле дјеце.
Ипак, идентитет свих погинулих још увијек није званично потврђен.
Хеликоптер се срушио непосредно прије планираног слијетања у насељеном подручју.
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Мали хеликоптер „Bell 206“ срушио се око 18.17 часова по локалном времену у области Толос, непосредно прије слијетања у близини хелидрома на острву.
Летјелица се након удара запалила, а ватрогасци који су изашли на мјесто несреће пронашли су три угљенисана тијела док су гасили пожар.
Према информацијама које преноси „in.gr“, једна од особа наводно је покушала да побјегне из летјелице након пада, али у томе није успјела.
Мјесто несреће налазило се свега око 30 метара од хелидрома, а у близини су се налазиле и куће, због чега је постојала додатна опасност да се пожар прошири.
Узрок пада за сада није познат.
Ипак, снимак несреће који се појавио показује да је хеликоптер неколико секунди прије пада ушао у вртлог, што би могло да указује на проблем са репним ротором.
Према писању грчког листа „LiFO“, замјеник градоначелника острва рекао је да су очевици непосредно прије пада чули необично снажну буку и примијетили дим из летјелице.
Истражитељи ће сада покушати да утврде шта се тачно догодило у посљедњим тренуцима лета и да ли је несрећу изазвао технички квар.
Истрага о паду хеликоптера је у току, а коначан узрок трагедије биће познат након што надлежни органи заврше увиђај и анализу олупине летјелице.
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