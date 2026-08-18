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Дарко Лазић проговорио о свом поријеклу

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 09:05

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Дарко Лазић, пјевач
Фото: Instagram

Пјевач Дарко Лазић је у недавно отворено говорио о темама о којима се годинама нагађало - од свог поријекла до начина зараде на приватним прославама.

На директно питање водитеља да ли је Ром, Дарко Лазић је уз осмјех дао јасан и поносан одговор.

"Да, јесам Ром, пола. Због тога добро пјевам, нормално. Види, ја сам пола Босанац, а пола Циганин, да не кажемо Ром", нашалио се он.

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Након ове изјаве, пјевач је у студију запјевао познати хит Љубе Аличића "Циганин сам, ал' најлепши".

Лазић се осврнуо и на снимке са приватних прослава који круже друштвеним мрежама, на којима се види како гости пјевачима дају велике своте новца, истакавши да слика у јавности често не одговара реалности.

"Више не наступам на свадбама, као што сам раније. Одрадим понеку, али јако ријетко. Своју плату добијаш кроз бакшиш, па то само тако изгледа. То се ради да би се то видјело. Кажем, на пример, да коштам десет хиљада евра. Фиксно ми исплаћује тих мојих десет хиљада током прославе кроз бакшиш. То се зове гаранција", јасан је био Лазић, преноси Информер.

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Тагови :

Дарко Лазић

Пјевачица

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