Препуна дворана "Борик": Почела завршна предизборна трибина СНСД-а

Аутор:АТВ редакција
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Завршна предизборна трибина СНСД-а почела је у Бањалуци у присуству свих лидера владајуће коалиције у Републици Српској, високог функционера Српске напредне странке Николе Селаковића, лидера Покрета социјалиста Александра Вулина и руског амбасадора у БиХ Игора Калабухова.
Трибини у препуној Спортској дворани "Борик" присуствују кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић и за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, које су подржале све коалиционе странке.
Присутни су лидер СНСД-а Милорад Додик, СПС-а Горан Селак, СП-а Петар Ђокић, ДЕМОС-а Недељко Чубриловић, Уједињене Српске Ненад Стевандић, ДНС-а Ненад Нешић, НДП-а Бојан Шапурић.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је уочи завршне предизборне трибине у Бањалуци да је СНСД препознат као озбиљна, државотворна и једина моћна структура да очува Републику Српску.
"Ми се политиком бавимо озбиљно, државнички одговорно и настојимо да људе који вјерују у нас не разочарамо никада и да им увијек дамо снагу и вољу да поново и изнова буду дио нашег тима и гласају за нас", рекао је Додик новинарима.
Додик је истакао да је увјерен да је многима овдје јасно какве су битке добијене на међународном плану које нису биле нимало једноставне и лаке.
"Од потпуне политичке и економске изолације ми смо дошли до позиције на међународној сцени да разговарамо са најрелевантнијим факторима данашњице на два најважнија мјеста, а то су САД и Русија", рекао је Додик.
Он је указао да су успјели да учине економију бољом, повећали плате, пензије и борачке додатке.
"Све смо учинили да можемо да кажемо да смо ми ти који радимо са народом, а онда када нас притисну, нисмо дозволили да паднемо. Када нас ударе, нису нас сломили.
А сада када можемо да радимо, радићемо без одмора да подигнемо стандард грађана и повјерење у Републику Српску", рекао је Додик.
Он је истакао да СНСД, Саво Минић као кандидат за предсједника Републике Српске и Жељка Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ заслужују подршку.
"Освојићемо довољан број посланика који ће омогућити стабилност која је потребна да би се очувао мир, економски развој и инвестирање", рекао је Додик.
Он је констатовао да су урадили добар посао у предизборној кампању током које су окупили око 120.000 људи.
Кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ Саво Минић и Жељка Цвијановић очекују повјерење грађана на изборима и истичу да је током кампање у Републици Српској владала побједничка атмосфера.
Минић је уочи завршне трибине СНСД-а у бањалучкој Спортској дворани "Борик" рекао да су током кампање, на терену и у разговору са народом, стекли утисак да су испунили оно што су од њих очекивали.
"Побједиће Република Српска, ово је несумњиво", рекао је Минић, додајући да очекује још једну велику историјску побједу СНСД-а.
Цвијановићева је рекла да присуство великог броја људи на завршној трибини показује да су народна и политичка воља уз СНСД, његове политике и јаку Републику Српску.
Она је истакла да су током кампање у различитим дијеловима Републике Српске дочекани у побједничкој атмосфери, уз очекивања грађана да наставе да развијају стабилну и јаку Републику Српску.
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