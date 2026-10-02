Игор Додик: Хвала вам на повјерењу, нећемо га изневјерити никада

Аутор:АТВ редакција
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Драги народе, породицо СНСД, хвала што сте увијек уз нас и дајете нам снагу да се боримо за народ и нашу Републику Српску, рекао је Игор Додик, предсједник Главног изборног штаба СНСД-а.
"Осјетио сам као дијете снагу СНСД, који нас је увијек окупљао као једну породицу, који се борио за народ и Републику Српску.
Хвала свим предсједницима мјесних одбора. Слушали смо вас, обилазили и слушали комшије. Морам да се захвалим генерацији свог оца, хвала свима који су се борили за Српску када је било најтеже. Хвала вам на повјерењу, нећемо га изневјерити никада", рекао је Додик.
Он је позвао окупљене да гласају за Жељку Цвијановић и Саву Минића.
"У недјељу морамо гласати за предсједницу Жељку Цвијановић, чија је политика отворила врата широм свијета, и дати подршку предсједнику Сави Минићу да настави са енергијом пожртвованости, рекао је Додик и додао:
"Оно што нисам могао да урадим и нисам имао право, то је да изневјерим подршку мог оца Милорада. Пожртвовао се за народ и Републику Српску и желим да будем уз њега у томе."
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