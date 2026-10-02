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Додик: Осигурали смо мирну и стабилну Републику и наставићемо да се боримо за њу

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02.10.2026 19:52

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Додик: Осигурали смо мирну и стабилну Републику и наставићемо да се боримо за њу
Фото: Ustupljena fotografija

Осигурали смо мирну и стабилну Републику и наставићемо да се боримо за њу, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на завршној трибини ове партије у Бањалуци.

"Вечерас смо овдје да најавимо нашу велику побједу која припада народу. СНСД излази пред народ са образом и поштењем које смо носили свих ових година. Вјеровали су у нас и нисмо их изневјерили, рекао је Додик.

Милорад Додик
Милорад Додик
Ustupljena fotografija

Додик каже да је исправна само политика један народ једна држава.

"Захвалан сам и Србији, Србија је ослонац наше политике и загледани смо у њу. Исправна је само политика: један народ, једна држава", рекао је лидер СНСД-а.

Милорад Додик
Милорад Додик
Ustupljena fotografija

На трибини је био и амбасадор Руске Федерације Игор Калабухов.

"Са нама је и амбасадор Руске Федерације, био је наш сапутник и са нама носио тежак терет. Наша сарадња потврђена је кроз 29 састанака са предсједником Владимиром Путином. Мала Република Српска данас је стратешки савезник и партнер Руске Федерације", каже Додик.

Завршна предизборна трибина СНСД-а

Додик каже да је поносан сам на тим и коалицију.

Милорад Додик
Милорад Додик
АТВ

"Никада нису одустали да будемо заједно за Српску кад је било тешко", рекао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

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