Додик: Осигурали смо мирну и стабилну Републику и наставићемо да се боримо за њу

Аутор:АТВ редакција
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Осигурали смо мирну и стабилну Републику и наставићемо да се боримо за њу, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на завршној трибини ове партије у Бањалуци.
"Вечерас смо овдје да најавимо нашу велику побједу која припада народу. СНСД излази пред народ са образом и поштењем које смо носили свих ових година. Вјеровали су у нас и нисмо их изневјерили, рекао је Додик.
Додик каже да је исправна само политика један народ једна држава.
"Захвалан сам и Србији, Србија је ослонац наше политике и загледани смо у њу. Исправна је само политика: један народ, једна држава", рекао је лидер СНСД-а.
На трибини је био и амбасадор Руске Федерације Игор Калабухов.
"Са нама је и амбасадор Руске Федерације, био је наш сапутник и са нама носио тежак терет. Наша сарадња потврђена је кроз 29 састанака са предсједником Владимиром Путином. Мала Република Српска данас је стратешки савезник и партнер Руске Федерације", каже Додик.
Додик каже да је поносан сам на тим и коалицију.
"Никада нису одустали да будемо заједно за Српску кад је било тешко", рекао је Додик.
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