Додик за АТВ: Имамо одличан тим, ускоро ћу опет за САД; Није мала ствар када те Путин спомиње

Аутор:АТВ редакција
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Жељка Цвијановић је неприкосновени вођа нашег међународног тима. Ја водим тим који се бави унутрашњим односима и координишем те међународне односе, рекао је за АТВ Милорад Додик, лидер СНСД-а.
"Жељка Цвијановић је неприкосновени вођа нашег међународног тима. Ја водим тим који се бави унутрашњим односима и координишем те међународне односе и тамо гдје мој ауторитет омогућава продрем до Путина, Нетанјахуа до Бијеле куће, након тих силних санкција. И сада ћу убрзо путовати у Америку да обавимо неке послове, стигао сам из Москве, био сам у Израелу, након тога у свим нашим општинама и градовима кроз кампању", каже Додик.
Бављење државничким пословима тражи велику посвећеност, па времена за одмор скоро да и нема.
"Стална посвећеност послу тражи готово 100 постотно вријеме које морате поклонити, тек понекад ме унуци или неки спортски догађај одвуку. Не може ни да се бавите овим државним пословима, ако нисте посвећени и када дође позив у 11 или 12 да се нешто догодило, ви морате да реагујете, да мислите о томе, да испитате.
На констатацију да његовим сарадницима "није лако да га прате", Додик кроз смијех каже:
"Стало се окрећем и говорим им, пожурите за мном. То је најчешће када улазимо у неке сале. Тај наступ мора да буде динамичан, а то су све добри људи и ми смо један одличан тим.
Ја држим неку кондицију, бавио сам се у младости спортом, а одрастао сам на селу, а тамо није било изговора за потребу да се одради неки посао и то је вјероватно уграђено у мој карактер. Када треба да урадим нешто од интереса за државу, ја ћу то урадити, нећу оклијевати да потрошим своје вријеме, или ноћ или дан", каже Додик.
Лидер СНСД-а је почетком седмице одржао свој 29. састанак са лидером Русије Владимиром Путином.
"Одржавамо континуитет, прво спознаје Русије и њеног предсједника да постоји Република Српска. Држимо их одговорним зато што су гаранти Дејтонског споразума и тиме заинтересованих да се баве тим питањем, јер ако ми одустанемо, Русија нема ниједан разлог да се тим бави.
Уопштено није мало да један Владимир Путин, два дана касније, на Вајдају, помиње мене и састанак са мном. Он памти моје презиме. Ја сам импресионирам тим чињеницом. Друго је да ја упамтим Путина, то је глобална прича, али да један Путин упамти Милорада Додика и да убрзо након састанка, он на глобалном састанку, који има највећи дипломатски значај, он помиње како је имао састанак са мном", каже Додик.
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