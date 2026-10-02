Додик за АТВ: Ускоро нови састанак са Путином

Аутор:АТВ редакција
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Тридесети састанак са Владимиром Путином неће бити у Бањалуци, али ће бити ускоро негдје у Русији, рекао је за АТВ Милорад Додик, лидер СНСД-а.
"Жао ми је због свега овог што се десило. Ми, када смо га обавјештавали да ћемо правити руско-српски храм, ја сам рекао да ћемо ми да направимо грађевински дио, а да они осликају, али под условом да он мени обећа да ће доћи на освештење. И он је рекао: "Да, наравно". Е сада, видите какве су међународне околности, не можемо то да игноришемо, али је Лавров био ту на темељима", каже Додик.
Лидер СНСД-а који је почетком седмице имао састанака са руским предсједником сматра да Путин не би имао ништа против да дође у Бањалуку ако се ситуација у свијету нормализује.
"Мислим да, ако се нормализују ти односи, он чак не би имао ништа против. Ја бих ти волио да доживим, али морам да будем реалан. Не могу то обећавати, то је глобална прича. Русија је глобална сила, али мислим да имам ту неку емоцију која и њега обавезује у том смисли, да када би била та прилика, сигурно не би била пропуштена", рекао је Додик за АТВ.
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