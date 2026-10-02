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Додик: Не желимо да урадимо ништа што би угрозило мир

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02.10.2026 20:55

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Додик: Не желимо да урадимо ништа што би угрозило мир
Фото: АТV

Ми желимо да очувамо мир и не желимо ништа да урадимо што би угрозило мир, рекао је за АТВ Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

"Раније сам можда и размишљао да статус може да буде у приоритету, али сам схватио је то мир. Наш статус је дефинисан времену и зато је важно да водимо конзистентну политику, и да имамо сигурност и стабилности, каже Додик за АТВ.

Додик каже да се то огледа у јачању економске снаге Српске.

"То се огледа кроз раст плата, инфраструктуру, повећање пензија, борачких додатака и бригу о младима. Све смо то ставили у једна пројекат "Српска 30", све смо то написали", каже Додик.

Говорећи о будућности БиХ, Додик каже да би за све било боље да се "мирно разиђемо".

"То је најбоље и за муслиман и нас да се на миран начин разиђемо и договоримо како ћемо функционисати. Српска нема намјере да прави зидове и да забрањује ко ће куда пролазити или пословање. Можда можемо да останемо монетарна унија. Нико не би забрањивао проласке, могли би да говоримо о слободном уласку и изласку, али не можемо да разговарамо и нашој имовини, нашој полицији, Војсци Српске", рекао је Додик.

Ми не мислимо да се тучемо са било ким и најбољи би био договор три народа, јасан је Додик.

"Хтио не хтио, ја морам да мислим да има усијаних глава муслимана који траже "друго полувријеме" и морам да гледам гдје би могли да упадну и да браним овај народ, али никада нисам помислио да уђем милиметар у ФБиХ, али осјећам неправду јер Дрвар и многа српска подручја не припадају нама и ја сам спреман да то признам. БиХ није земља "тигрове коже", она је земља подијељена, тачно се зна који су чији кантони. Ми се налазимо у "брак који сигурно не може да успије, сви су сви заћутали и само се чека бракоразводна парница", каже лидер СНСД-а.

Додик каже да не постоји ниједна верзија у којој би Српска била задовољна, али можда је могућа ако се вратимо на изворни Дејтон.

"Ако нам врате, војску, укини судове БиХ, врате индиректе порезе и обавјештајну агенцију. Сви су се ујединили против Српске и Изетбеговић и Радончић. Моја воља је далеко од Сарајева, не мијешам се у унутрашње ствари ФБиХ и нећу дати да се они мијешају у Српску", јасан је Додик.

Додик каже да очекује да ће Српска у будућности поправити свој међународни положај.

"Ови избори ће предодредити њему судбину. Вјерујем у нашу побједу и вјерујем да ћемо наставити да будемо стабилни и да имамо наше конекције и у Америци и у Европи са нашим партнерима и у Русији. На глобалном нивоу ћемо разрадити везе са Кином", каже Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

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