Цвијановић: Од сваке наше побједе зависи снага Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Нисмо се уморили од побједа, јер знамо да од сваке наше побједе зависи снага Републике Српске, рекла је Жељка Цвијановић, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ, на завршној предизборној трибини ове партије у Бањалуци.
Хвала свима који су носили политику СНСД-а, вама смо захвални и дужни. Ми смо велика партија, увијек смо од грађана тражили само једно: да се понашамо одговорно. А одговорно значи у недјељу изабрати СНСД да проводимо нашу политику", рекла је Цвијановић.
Остали смо заједно уз предсједника Додика јер знамо да имамо политичку мисију, рекла је Цвијановић.
"Нема узмицања ни милиметар када су у питању интереси Републике Српске. Обећавам да ћу на важним адресама увијек бранити интересе Републике Српске и сваког нашег човјека", рекла је она.
Саво Минић ће бити предсједник Републике Српске за пар дана, поручила је актуелни српски члан Предсједништва.
"За нашег Саву морамо обезбиједити подршку, треба нам стабилна власт и Влада која ће бити у функцији својих грађана. Захвална сам и нашој коалицији, ми смо уиграни тим којем је једини циљ Република Српска и наставићемо да побјеђујемо", каже Цвијановић.
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