Саслушано шест свједока у предмету Меморијалног центра Сребреница

Аутор:Кристина Секерез
Коментари:0
Шест особа је саслушано у својству свједока у предмету који се односи на рад Меморијалног центра Сребреница. То су за АТВ потврдили из Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. Троје је изјаву дало у Полицијској управи Зворник, а остали су одбили. Као разлог су навели да изјаву желе да дају пред поступајућим тужиоцем.
„Ти ће исти свједоци бити позвани на саслушање у просторије овог Тужилаштва. Уједно вас упознајемо да нису тачни подаци да је до сада у овом поступку позвано 26 (двадесет шест) бивших и садашњих радника Меморијалног центра Сребреница – Поточари у локалну полицијску станицу ради саслушања“, саопштило је Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.
Када вас неко пријави за утају пореза и доприноса, истражни органи вам покуцају на врата. То је свуда и свима нормално, само не првом човјеку Меморијалног центра Сребреница. Тако Емир Суљагић ниједан дан није прескочио да не врши притисак на рад надлежних. Чешљање пословних књига му смета, сарадњу одбија, а надлежне напада. А све што треба да учини је да, коначно, да одговоре о финансијском пословању институције на чијем је челу. Могу ући насилно, мирно неће моћи, мораће да нас хапсе – то је једна од посљедњих у низу Суљагићевих изјава. То јер је, како Емир Суљагић тврди, полицији наложено да „упадне“ у Центар. Због тога је и повукао дио запослених из те институције.
„Све што хоће од нас мораће добити на силу. Мораће ломити, мораће проваљивати, нико неће сарађивати са њима. Нећемо прихватити ниједан налог суда, ако није налог Суда БиХ. Нећемо сарађивати ни са једном институцијом ако то није Тужилаштво БиХ. Имамо видео надзор од 300.000 КМ који ће све то што они буду радили тамо снимити. Цијели свијет ће видјети како српски специјалци у фантомкама разбацују жене и дјевојке у Поточарима, јер њих је 60 одсто запослених тамо“, рекао је Емир Суљагић, директор Меморијалног центра Сребреница.
Док истражни органи провјеравају рад институције којом руководи, Суљагић све више енергије усмјерава на оспоравање саме истраге. Објавио је и документ који, наводно потврђује његове ријечи. И из тог документа је једино потврђено да истражни органи само раде свој посао.
"У истом предмету је од ПУ Зворник затражено да прибави податке о одговорном лицу у Меморијалном центру Сребреница – Поточари у 2022. години, те изузме одређену финансијско-материјалну документацију која се односи на пословање наведеног Центра у 2022. години, а због основане сумње да је у истом Центру 2022. године почињено кривично дјело – утаје пореза и доприноса из члана 264. Кривичног законика Републике Српске, те да се саслушају свједоци везано за извршење наведеног кривичног дјела“, наводи Тужилаштво.
Предмет је отворен 28. маја ове године. Под лупом Тужилаштва нашло се финансијско пословање Меморијалног центра Сребреница, и то по пријави. Добро је то дошло да се у предизборној кампањи прикупи и који политички поен. На крају све оде преко леђа како Срба, тако и Бошњака у Сребреници.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
16 ч3
Република Српска
16 ч0
Република Српска
16 ч0
Република Српска
17 ч0
Најновије
Најчитаније
11
03
10
42
10
32
10
26
10
20
Тренутно на програму