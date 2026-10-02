Цвијановић: Српска изашла на међународну позорницу са истином о Србима

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска изашла је на међународну позорницу и то је велики искорак како би се представила стварна слика о српском народу, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Цвијановићева је подсјетила да су она и предсједник Милорад Додик ове године више пута били у Израелу, да су били у Америци и заједно, али да је и сама била скоро, те да су Додик и премијер Српске Саво Минић били и у Русији.
- Током моје посљедње посјете имала сам разговор са најближим сарадником предсједника САД Доналда Трампа. У Бијелој кући сам разговарала са људима који тамо обављају важне функције - рекла је Цвијановићева.
Она је поручила да не треба обраћати пажњу на оне који омаловажавају те посјете и састанке.
- Омаловажавају они који никада не би могли добацити дотле, који немају појма - рекла је Цвијановићева у интервјуу за бијељинске портале.
Говорећи о Србији, Цвијановићева је рекла да је то држава са свим својим механизмима и са традицијом дипломатског поступања.
Цвијановићева је истакла да је основни задатак руководства Српске да се бори за истину о српском народу.
- Ми не радимо ништа што би било на штету некога, али нећемо ни да живимо под тим теретом лажи о Србима, Србији и Републици Српској. Добро нам иде, све је више саговорника са којима се о томе може причати - навела је она.
Цвијановићева је рекла да ће и у будућности увијек истицати значај Републике Српске и борити се за српски народ.
Наводећи да је без снажних институција, све теже одбранити, Цвијановићева је поручила да ће Република Српска остати снажна јер има јаке институције.
Од свих функција које је обављала, Цвијановићева је истакла да јој је посебна част била функција предсједника Републике Српске.
- Увијек сам то носила у себи, да када поред мене стоји застава Републике Српске, да имам посебну одговорност. Функција члана Предсједништва БиХ има пуно изазова, пуно препрека. Јавност не може да види какве се ствари дешавају на сједницама. Када радите за народ, сваки посао је тежак и изазован - рекла је Цвијановићева.
Цвијановићева је говорила и о различитим пројектима и мјерама, те издвојила мјере пронаталитетне политике које дају добре резултате.
"Било је важно да се ми идентификујемо, да људи знају да постоје пронаталитетне мјере, мјере заштите породице, материнства, незапослених породиља и вишечланих породица", рекла је Цвијановићева и додала да је поносна на тим који је предано радио на унапређењу помоћи породици од рођења дјетета до студентских дана.
Цвијановићева је напоменула да је у Републици Српској рођено око 2.200 дјеце захваљујући помоћи приликом потпомогнуте оплодње.
- За Републику Српску долазе бољи дани. Ми се нећемо зауставити и држимо се Устава - рекла је Цвијановићева.
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