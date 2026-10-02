У ЦИК-у увјеравају да је све спремно, у ГИК-овима бројни проблеми

Аутор:Бранка Дакић
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Нема никаквих проблема, суочавамо се са недостатком оператера, постоји могућност манипулације скенерима, предлажемо да избори буду одгођени на појединим бирачким мјестима – све ове поруке долазиле су из Централне изборне комисије БиХ у посљедњих неколико мјесеци.
Данас се враћају на фабричка подешавања и опет увјеравају да су спремни за изборе, уз констатацију да су нове изборне технологије, како рекоше, велики изазов.
„Порука за изборну администрацију – успјех избора зависи од њихове професионалности и стручности. Апелујемо на њих да се стриктно придржавају законских процедура и утврђених упутстава за рад, да буду стрпљиви са бирачким који се први пут сусрећу са новим процесом гласања, а у случају било каквих потешкоћа да остану прибрани и досљедни примјени алтернативних процедура“, рекао је предсједник Централне изборне комисије БиХ, Јован Калаба.
Сви гласачи се сусрећу са новим изборним технологијама, о којима не знају ништа, па ће стрпљења на које Калаба позива и те како требати. Из ЦИК-а стиже и увјерење да је прецизност и поузданост скенера већ од 90 одсто.
„Можемо имати прелиминарне резултате у року од пет минута и шест секунди, ако бирачки одбори на вријеме одраде свој посао на изборним мјестима“, рекао је пројект-менаџер Јединице за увођење специфичних изборних технологија, Нермин Лапандић.
Оптимистично. Дакле, у 7 сати, пет минута и шест секунди стижу први прелиминарни резултати. Само да не закаже бирачки одбор, а није ни да тамо нема проблема. Доста је оних који одустају од мјеста предсједника Одбора, па се у задњи час тражи ново рјешење.
„За сада, наше службе успијевају, у координацији са општинским градским изборним комисијама да замијени те људе и да имамо попуњена сва бирачка мјеста са предсједницима. Оно што јесте изазов када два дана пред изборе морамо мијењати предсједника, јесте да се на терену мора одрадити нова обука за новоименоване предсједнике бирачких одбора“, рекао је члан Централне изборне комисије БиХ, Жељко Каблар.
У највећој изборној јединици у Српској једва су попунили бирачке одборе. Разлог -страх од нових технологија.
„Великом муком смо успјели да попунимо Бирачке одборе. У већини случајева, они ће бити попуњени члановима и замјеницима, а на појединим мјестима ће вјероватно недостајати замјеника. Највећи проблем имамо са попуњавањем предсједника и замјеника предсједника бирачких одбора, што је требало да буд обавеза ЦИК-а. Међутим, чланови које смо ми обучавали одустају због страха према изборним технологијама“, рекао је предсједник Градске изборне комисије Бањалука, Дубравко Малинић.
Локалне изборне комисије суочене са бројним другим проблемима и, очигледно, препуштене саме себи. У Добоју, како сазнајемо, нема довољно скенера. У Требињу су скоро сви оператери необучени, па ће њихов посао радити предсједници бирачких одбора. Слична ситуација и у Новом Граду.
„Након што смо контактирали оператере из ЦИК, дошли смо до једне страшне спознаје да ти људи никада у животу нису ни видјели овај уређај. Имали су неку онлајн обуку. Имали су неку зум обуку, тако да смо морали током јучерашњег дана да интервентно доносимо одлуку о измјени тих оператера, да анимирамо предсједнике Бирачких одбора да сами раде тај посао“, рекао је предсједник Градске изборне комисије Требиње, Синиша Терзић.
„Направили су нам збрку Нови Град Сарајево – Нови Град овдје, па смо два дана то рјешавали. Како мислите збрку? Па, имали смо вишка оператера, зато што су нам послали из Новог Града Сарајево, јер су помијешали са нашим Новим Градом. Сада је то ријешено, имамо ове оператере и плус 10-ак предсједника Бирачких одбора који ће радити као оператери“, рекао је предсједник Општинске изборне комисије Нови Град, Љубан Кнежевић.
Из Агенције за заштиту личних података БиХ упозорили су да би гласање могло потрајати знатно дуже од три минуте, колико је ЦИК процијенио да ће трајати. Уочи избора, као и претходних неколико мјесеци, свако ко има било какве везе са изборима и изборним процесом прича своју причу. За сада је само сигурно да се гласа у недјељу. Како ће све то изгледати, колико ће трајати, када ће се завршити, хоће ли се оператери снаћи са новом технологијом, хоће ли она функционисати на свим бирачким мјестима, хоће ли се појавити предсједници и замјеници бирачких одбора – то нико не зна.
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