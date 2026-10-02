Изборна тишина почиње сутра у 7 сати

Аутор:АТВ редакција
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Изборна тишина пред опште изборе у БиХ почиње сутра у 7.00 часова и трајаће до затварања бирачких мјеста у недјељу, 4. октобра, у 19.00 часова, изјавио је данас предсједник Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ Јован Калаба.
Калаба је на конференцији за новинаре у Сарајеву рекао да је у периоду изборне тишине политичким субјектима забрањено учешће у јавним политичким активностима, као и медијско извјештавање о било каквој активности која се односи на политичку и изборну кампању.
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Он је навео да је од јутрос у 7.00 часова на снази и забрана објављивања резултата истраживања јавног мњења у вези са гласањем и изборима.
Бирачка мјеста у недјељу, 4. октобра, биће отворена од 7.00 до 19.00 часова, а бирачи ће моћи да остваре право гласа уз важећу личну карту, возачку дозволу или пасош БиХ.
Калаба је навео да је у централни бирачки списак за опште изборе 2026. године уписано 3.408.517 бирача, док је ван БиХ регистровано 48.078 бирача.
Од тог броја, путем поште ће гласати 45.457 бирача, док ће 2.621 бирач гласати у 20 дипломатско-конзуларних представништава БиХ у 13 земља.
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На општим изборима бира се 518 носилаца мандата међу 7.028 овјерених кандидата.
Калаба је истакао да ће овогодишњи избори бити први у БиХ на којима ће бити кориштена биометријска идентификација бирача, скенери гласачких листића и брза трансмисија изборних резултата.
Он је навео да је увођење нових технологија пратило више изазова, међу којима су дуготрајан и опструисан процес јавних набавки, кратки рокови за тестирање опреме и штампање листића са кју-ар кодовима, те обука великог броја чланова бирачких одбора, оператера и техничара.
"Пред нама су изазови и на изборни дан могуће су и одређене потешкоће, али смо предузели све да их максимално брзо превазиђемо", рекао је Калаба.
Он је навео да ће на бирачким мјестима бити више од 4.000 оператера као техничка подршка, као и 500 теренских техничара за отклањање евентуалних проблема у раду уређаја за идентификацију бирача и скенирање гласачких листића.
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Према његовим ријечима, од сутра ће бити активан и кол-центар за подршку изборној администрацији.
Калаба је навео да је ЦИК именовао више од 5.000 предсједника бирачких одбора и око 3.300 замјеника, док су општинске и градске изборне комисије имале проблема са именовањем чланова и замјеника бирачких одбора због недовољног броја приједлога политичких субјеката.
Он је додао да су те ситуације рјешаване у сарадњи са општинским и градским изборним комисијама.
Према подацима ЦИК-а, до сада су акредитована 2.432 изборна посматрача, од којих 756 међународних.
Калаба је нагласио да је ЦИК до сада примио 774 приговора и жалбе, од чега се 466 односи на преурањену изборну кампању, девет на злоупотребу јавних ресурса, 49 на злоупотребу дјеце, а 28 на говор мржње.
Он је позвао бираче да се информишу о локацији свог бирачког мјеста, кандидатима и процедурама гласања, наводећи да су овјерене кандидатске листе, видео-упутство за гласање и едукативни материјал доступни на интернет страници ЦИК-а.
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Калаба је позвао бираче на стрпљење и сарадњу због првог кориштења нових технологија на изборима, истичући да су уређаји уведени ради заштите гласа и обезбјеђивања поштенијег и транспарентнијег изборног процеса.
Он је позвао изборну администрацију да се строго придржава законских процедура и упутстава за рад, те да у случају техничких потешкоћа остане прибрана и примијени предвиђене алтернативне процедуре.
"ЦИК позива све грађане са правом гласа да изађу на биралишта и искористе своје демократско право", рекао је Калаба.
Калаба је позвао све учеснике изборног процеса да избори у недјељу, 4. октобра, протекну у фер и поштеној атмосфери.
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