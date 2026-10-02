Аутомобилом ударио у први спрат куће: Двије особе повријеђене

Аутор:АТВ редакција
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У насељу Трнови код Велике Кладуше јутрос се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је учествовало више путничких возила, а двије особе су повријеђене.
Информацију је за портал Црна Хроника потврдио МУП Унско-санског кантона.
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Према званичним информацијама, несрећа се догодила око 5 сати на магистралној цести М4.3 у мјесту Трнови, општина Велика Кладуша.
"Јутрос, око 5 сати, на магистралној цести М4.3 у мјесту Трнови, општина Велика Кладуша, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало више путничких моторних возила. Узрок саобраћајне незгоде је неприлагођена брзина условима и стању пута од стране М.Д. из Кладуше.
Возач возила који је скривио саобраћајну незгоду задобио је тешке тјелесне повреде, друго лице задобило је лаке тјелесне повреде, те је причињена материјална штета", потврђено је из МУП-а УСК.
Према информацијама које су раније порталу доставили мјештани, једно од возила, Голф 5, након губитка контроле слетјело је с коловоза и завршило у дворишту породичне куће.
Фотографије с мјеста догађаја показују размјере несреће. Возило је завршило преврнуто у дворишту, док су ограда и фасада куће оштећени, а дијелови материјала и возила разбацани су по дворишту. Оштећено је и једно возило које је било паркирано уз кућу.
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Мјештани тврде да се возило прије несреће кретало великом брзином те да је претходно претицало друга возила. Посебно их је шокирао снажан удар у објекат.
"Којом брзином је морао возити да удари у први спрат куће и уништи све око себе? Срећа је да нико није погинуо", поручују мјештани.
Полиција је као узрок несреће навела неприлагођену брзину условима и стању пута. У несрећи је причињена и већа материјална штета.
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