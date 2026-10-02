Послије девет година расвијетљена пљачка у Добоју

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Добојска полиција расвијетлила је разбојништво које је почињено прије девет година и као извршиоца идентификовала М.Л. из Добоја.
Како сазнаје АТВ њему се на терет ставља да је у фебруару 2017. године у хаустору зграде напао суграђанина, коме је задао неколико удараца и отео му торбу у којој се налазило 8.500 марака. .
У ПУ Добој наводе да је против М.Л. поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Добоју због сумње да је починио кривично дјело разбојништво.
”Континуираним предузимањем оперативних мјера и радњи полицијски службеници расвијетлили су кривично дјело које је извршено 7. фебруара 2017. године на подручју града Добоја. Постоје основи сумње да је разбојништво починио М.Л. тако што је маскиран и уз употребу физичке снаге у хаустору стамбене зграде од оштећеног украо торбицу са новцем, нанијевши му тјелесне повреде”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да ће полиција и у наредном периоду наставити са активностима, усмјереним на откривање и документовање кривичних дјела из ранијег периода, као и идентификовање њихових извршилаца.
Према незваничним информацијама М.Л. и раније долазио у сукоб са законом и пролази кроз полицијске евиденције због сличних кривичних дјела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
7 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
10 ч0
Најновије
Најчитаније
19
21
19
21
19
17
19
17
19
06
Тренутно на програму