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Послије девет година расвијетљена пљачка у Добоју

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02.10.2026 11:39

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Послије девет година расвијетљена пљачка у Добоју

Добојска полиција расвијетлила је разбојништво које је почињено прије девет година и као извршиоца идентификовала М.Л. из Добоја.

Како сазнаје АТВ њему се на терет ставља да је у фебруару 2017. године у хаустору зграде напао суграђанина, коме је задао неколико удараца и отео му торбу у којој се налазило 8.500 марака. .

У ПУ Добој наводе да је против М.Л. поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Добоју због сумње да је починио кривично дјело разбојништво.

”Континуираним предузимањем оперативних мјера и радњи полицијски службеници расвијетлили су кривично дјело које је извршено 7. фебруара 2017. године на подручју града Добоја. Постоје основи сумње да је разбојништво починио М.Л. тако што је маскиран и уз употребу физичке снаге у хаустору стамбене зграде од оштећеног украо торбицу са новцем, нанијевши му тјелесне повреде”, саопштила је ПУ Добој.

Додају да ће полиција и у наредном периоду наставити са активностима, усмјереним на откривање и документовање кривичних дјела из ранијег периода, као и идентификовање њихових извршилаца.

Према незваничним информацијама М.Л. и раније долазио у сукоб са законом и пролази кроз полицијске евиденције због сличних кривичних дјела.

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Тагови :

Разбојништво

Пљачка

Добој

Кривична пријава

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