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Детаљи тешке несреће: Погинуо пјешак, саобраћај обустављен због увиђаја

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02.10.2026 08:32

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На магистралном путу Тузла - Сарајево, у мјесту Ђурђевик на подручју Живиница, јутрос је дошло до саобраћајне несреће у којој је смртно страдао пјешак.

Како је потврђено из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, несрећа се догодила око 6:05 сати, а у њој су учествовали путничко моторно возило и пјешак, мушка особа старије животне доби.

Пјешак је усљед задобијених повреда смртно страдао, а о несрећи је обавијештен дежурни кантонални тужилац, који ће руководити увиђајем на мјесту догађаја.

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Увиђај ће обавити полицијски службеници Полицијске управе Живинице, а због њега је саобраћај на овој дионици магистралног пута тренутно обустављен те се одвија алтернативним правцима.

Више информација о околностима под којима је дошло до несреће биће познато након окончања увиђаја.

(Кликс)

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Тагови :

Живинице

Саобраћајна несрећа

Погинуо пјешак

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