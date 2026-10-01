У Бањалуци нестала Марија Лус: Огласила се полиција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Марија Лус (82) из Колумбије нестала је данас у Бањалуци, а из Полицијске управе апелују на све грађане уколико је уоче или дођу до било каквих сазнања да се јаве најближој полицијској станици.
"Полицијској управи Бањалука пријављено је да је наведено лице посљедњи пут виђено данас око 11,50 часова код хотела „Талија“ у Бањалуци, одакле јој се изгубио сваки траг", наводе из ПУ Бањалука.
Како наводе из полиције Марија има 165 центиметара, ситније је грађе, на себи је имала мајицу кратких рукава беж боје и тамно плаве панталоне.
Бањалучка полиција апелује на све грађане уколико уоче несталу Марију или дођу до било каквих сазнања, то пријаве најближој Полицијској станици или позивом на бесплатни број телефона „122“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
8 ч0
Свијет
11 ч0
Хроника
13 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму