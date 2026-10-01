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У Бањалуци нестала Марија Лус: Огласила се полиција

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01.10.2026 15:54

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У Бањалуци нестала Марија Лус: Огласила се полиција
Фото: PU Banjaluka

Марија Лус (82) из Колумбије нестала је данас у Бањалуци, а из Полицијске управе апелују на све грађане уколико је уоче или дођу до било каквих сазнања да се јаве најближој полицијској станици.

"Полицијској управи Бањалука пријављено је да је наведено лице посљедњи пут виђено данас око 11,50 часова код хотела „Талија“ у Бањалуци, одакле јој се изгубио сваки траг", наводе из ПУ Бањалука.

Како наводе из полиције Марија има 165 центиметара, ситније је грађе, на себи је имала мајицу кратких рукава беж боје и тамно плаве панталоне.

Бањалучка полиција апелује на све грађане уколико уоче несталу Марију или дођу до било каквих сазнања, то пријаве најближој Полицијској станици или позивом на бесплатни број телефона „122“.

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Тагови :

Марија Лус

нестала жена

ПУ Бањалука

Бањалука

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