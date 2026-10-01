Извор:
АТВ
АТВ доступан у дигиталном земаљском сигналу широм БиХ.
Дигитални сигнал доступан је путем MUX-D мреже, на сљедећим локацијама и каналима:
▪️Пљешевица – канал 31
▪️Козара – канал 37
▪️Влашић – канал 33
▪️Бјелашница – канал 28
▪️Мајевица – канал 27
▪️Троврх – канал 33
▪️Тушница – канал 39
▪️Вележ – канал 42
▪️Леотар – канал 32
Након аутоматског поновног скенирања канала, АТВ ће бити доступан у листи програма.
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