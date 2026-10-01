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АТВ доступан у дигиталном земаљском сигналу широм БиХ

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Извор:

АТВ

01.10.2026 17:02
АТВ доступан у дигиталном земаљском сигналу широм БиХ

АТВ доступан у дигиталном земаљском сигналу широм БиХ.

Дигитални сигнал доступан је путем MUX-D мреже, на сљедећим локацијама и каналима:

▪️Пљешевица – канал 31

▪️Козара – канал 37

▪️Влашић – канал 33

▪️Бјелашница – канал 28

▪️Мајевица – канал 27

▪️Тров​рх – канал 33

▪️Тушница – канал 39

▪️Вележ – канал 42

▪️Леотар – канал 32

Након аутоматског поновног скенирања канала, АТВ ће бити доступан у листи програма.

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Таг :

АТВ

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