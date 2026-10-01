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Дигитални сигнал: Поново скенирајте, пронађите и гледајте АТВ

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01.10.2026 15:52

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Дигитални сигнал: Поново скенирајте, пронађите и гледајте АТВ

АТВ је сада доступан и у дигиталном сигналу на комплетном простору БиХ.

Ако сте гледали телевизију путем земаљске антене онда је потребно да поново скенирате канале на свом ТВ пријемнику.

Дигитални сигнал доступан је путем MUX-D мреже, на сљедећим локацијама и каналима

▪️Пљешевица – канал 31

▪️Козара – канал 37

▪️Влашић – канал 33

▪️Бјелашница – канал 28

▪️Мајевица – канал 27

▪️Троврх – канал 33

▪️Тушница – канал 39

▪️Вележ – канал 42

▪️Леотар – канал 32

Након аутоматског поновног скенирања канала, АТВ ће бити доступан у листи програма.

Како да поново скенирате канале?

На даљинском управљачу пронађите "Мени", па "Претрага" и изаберите аутоматска претрага. (Називи опција могу се реализовати у зависности од модела телевизора)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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