Послије хладног јутра потпуно друга прича: Ево шта нам сутра слиједи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра након ведрог и свјежег јутра биће претежно сунчано и топло, уз малу и умјерену облачност на западу, саопштено је из Републичкох хидрометеоролошког завода.
У вишим предјелима ујутру биће хладно, понегдје са слабим мразем, локално дуж ријека и по котлинама могућа је магла.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјевероисточни, локално и појачан, а у Херцеговини у ноћи и ујутро сјеверни вјетар, а током дана појачан јужни.
Минимална температура ваздуха од три до осам, на југу до 14, а максимална дневна од 22 до 27 степени Целзијусових.
У Српској и ФБиХ данас је сунчано вријеме, у јутарњим сатима по котлинама и уз ријечне токове било је магле, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму