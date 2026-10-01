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Послије хладног јутра потпуно друга прича: Ево шта нам сутра слиједи

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01.10.2026 15:40

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Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра након ведрог и свјежег јутра биће претежно сунчано и топло, уз малу и умјерену облачност на западу, саопштено је из Републичкох хидрометеоролошког завода.

У вишим предјелима ујутру биће хладно, понегдје са слабим мразем, локално дуж ријека и по котлинама могућа је магла.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјевероисточни, локално и појачан, а у Херцеговини у ноћи и ујутро сјеверни вјетар, а током дана појачан јужни.

Минимална температура ваздуха од три до осам, на југу до 14, а максимална дневна од 22 до 27 степени Целзијусових.

У Српској и ФБиХ данас је сунчано вријеме, у јутарњим сатима по котлинама и уз ријечне токове било је магле, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

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