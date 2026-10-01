На ЕТФ-у у Источном Сарајеву представљена метеоролошка станица коју су израдили студенти

Аутор:АТВ редакција
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На Електотехничком факултету у Источном Сарајеву представљена је метеоролошка станица, коју су развили студенти заједно са професорима. Станица мјери брзину и смјер вјетра, температуру и влажност ваздуха, а мјери и количину и интензитет падавина за разлику од других станица у окружењу.
"Метеоролошка станица је направљена властитим средствима Електротехничког факултета и знањем и искуством наших колега, на шта смо јако поносни", наводи Божидар Поповић, декан Електротехничког факултета.
Највећи изазов у раду ове станице је, како наводе, да буде функционална и на терену, а не само у лабораторији.
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"Највећи изазови су били да то профункционише ван лабораторије, овдје на терену и да то ради дуготрајно, сигурно и поуздано", каже Милош Нинковић, инжењер Електротехничког факултета.
Апликација етф.ваздух.нет приказује параметре које ова метеоролошка станица шаље, а све се ажурира у реалном времену.
Пројекат вриједи пар десетина хиљада марака.
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