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На ЕТФ-у у Источном Сарајеву представљена метеоролошка станица коју су израдили студенти

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01.10.2026 10:58

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Студенти ЕТФ-а у Источном Сарајеву развили посебну метеоролошку станицу.
Фото: АТВ

На Електотехничком факултету у Источном Сарајеву представљена је метеоролошка станица, коју су развили студенти заједно са професорима. Станица мјери брзину и смјер вјетра, температуру и влажност ваздуха, а мјери и количину и интензитет падавина за разлику од других станица у окружењу.

"Метеоролошка станица је направљена властитим средствима Електротехничког факултета и знањем и искуством наших колега, на шта смо јако поносни", наводи Божидар Поповић, декан Електротехничког факултета.

Највећи изазов у раду ове станице је, како наводе, да буде функционална и на терену, а не само у лабораторији.

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"Највећи изазови су били да то профункционише ван лабораторије, овдје на терену и да то ради дуготрајно, сигурно и поуздано", каже Милош Нинковић, инжењер Електротехничког факултета.

Апликација етф.ваздух.нет приказује параметре које ова метеоролошка станица шаље, а све се ажурира у реалном времену.

Пројекат вриједи пар десетина хиљада марака.

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Тагови :

Универзитет у Источном Сарајеву

ЕТФ Источно Сарајево

метеоролошка станица

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