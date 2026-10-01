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Почела градња станова за младе брачне парове

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01.10.2026 11:49

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Стан кључеви
Фото: Pexels

У Српцу је почела изградња нове ламеле стамбене зграде са 15 стамбених јединица намијењених младим брачним паровима, а вриједност инвестиције износи 2,25 милиона КМ.

Почетак радова данас су озваничили начелник општине Србац Млађан Драгосављевић и замјеник начелника Владимир Гужвић.

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Драгосављевић је рекао новинарима да пројекат представља још једну могућност да млади људи под повољнијим условима ријеше стамбено питање.

Рок за завршетак радова је 420 дана, након чега ће Општинска управа Србац расписати јавни позив за избор крајњих корисника.

Драгосављевић је навео да је раније проведена анкета показала велико интересовање младих за овај пројекат, због чега ће Комисија за избор корисника имати веома одговоран задатак.

"Познато је да смо пионири у Републици Српској и БиХ када је ријеч о оваквом начину рјешавања стамбених питања младих људи. Наше настојање је да овај пројекат наставимо и у будућности, све док постоји интерес младих", нагласио је Драгосављевић, преноси "Срна".

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Извођач радова је компанија "Ехта-Р" из Дервенте, која је, између осталог, била ангажована и на изградњи дјечијег вртића у Српцу.

Драгосављевић је изразио очекивање да ће, уз одговарајући стручни надзор, радови бити изведени квалитетно и у складу са уговором.

Посебна погодност пројекта је субвенционисана цијена квадратног метра, прилагођена могућностима младих брачних парова.

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Дио средстава обезбиједиће крајњи корисници и биће искориштен за финансирање изградње објекта, док ће преостали износ бити субвенционисан како би коначна цијена станова била што повољнија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Србац

млади брачни парови

станови

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