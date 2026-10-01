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Ифета Карић осуђена на 10 година затвора због убиства супруга

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01.10.2026 13:00

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Судија држи чекић у судници

Кантонални суд у Тузли донио је и јавно објавио неправоснажну пресуду у кривичном предмету против Ифете Карић (64), због кривичног дјела Убиство, којом је оптужену прогласио кривом и првостепено осудио на казну затвора у трајању од 10 година.

Оптужена је оглашена кривом што је дана 21.09.2025. године у поподневним сатима, у породичној кући у мјесту Доња Ораховица, Грачаница, иако свјесна да убодом ножем може усмртити члана породице, супруга С.К. нанијела убодну рану у предјелу стомака, којом приликом је оштећени задобио тешке по живот опасне тјелесне повреде, усљед којих је истог дана преминуо.

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Након објаве пресуде суд је донио рјешење којим се према оптуженој укида притвор, те је иста пуштена на слободу.

Подсјећамо, убиство се догодило 21. септембра 2025. године у породичној кући у Доњој Ораховици код Грачанице. Жртва је био Сафет Карић (66), супруг оптужене.

Према тадашњим информацијама Тужилаштва ТК, убод ножем у стомак изазвао је унутрашње крварење, усљед којег је преминуо на мјесту догађаја. Ифета је ухапшена недуго након убиства, а потом јој је одређен притвор због опасности од понављања кривичног дјела.

(Аваз)

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Тагови :

пресуда

Убиство

Ифета Карић

Тузла

Грачаница

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