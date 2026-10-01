Ифета Карић осуђена на 10 година затвора због убиства супруга

Аутор:АТВ редакција
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Кантонални суд у Тузли донио је и јавно објавио неправоснажну пресуду у кривичном предмету против Ифете Карић (64), због кривичног дјела Убиство, којом је оптужену прогласио кривом и првостепено осудио на казну затвора у трајању од 10 година.
Оптужена је оглашена кривом што је дана 21.09.2025. године у поподневним сатима, у породичној кући у мјесту Доња Ораховица, Грачаница, иако свјесна да убодом ножем може усмртити члана породице, супруга С.К. нанијела убодну рану у предјелу стомака, којом приликом је оштећени задобио тешке по живот опасне тјелесне повреде, усљед којих је истог дана преминуо.
Хроника
Једна особа повријеђена приликом експлозије мине
Након објаве пресуде суд је донио рјешење којим се према оптуженој укида притвор, те је иста пуштена на слободу.
Подсјећамо, убиство се догодило 21. септембра 2025. године у породичној кући у Доњој Ораховици код Грачанице. Жртва је био Сафет Карић (66), супруг оптужене.
Према тадашњим информацијама Тужилаштва ТК, убод ножем у стомак изазвао је унутрашње крварење, усљед којег је преминуо на мјесту догађаја. Ифета је ухапшена недуго након убиства, а потом јој је одређен притвор због опасности од понављања кривичног дјела.
(Аваз)
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