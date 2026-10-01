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Од вируса Западног Нила преминуле још четири особе: Епидемија достиже врхунац

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01.10.2026 14:12

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Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Фото: Tanjug/AP/Rick Bowmer

У Холандији су још четири особе преминуле од вируса Западног Нила посљедњих седмица, чиме је укупан број смртних случајева од те болести од почетка ове године повећан на девет, саопштио је данас холандски Институт за јавно здравље.

У саопштењу се наводи да је епидемија вјероватно достигла врхунац, с обзиром на то да је број нових инфекција опао посљедњих седмица, пренио је "НЛ тајмс".

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Први случај инфекције вирусом Западног Нила у Холандији након шест година забиљежен је у августу, а укупан број заражених у тој земљи од тада је повећан на 56.

Вирус Западног Нила се на људе углавном преноси уједом комараца и може да изазове тешку болест код отприлике једне од 150 заражених особа, према подацима Свјетске здравствене организације (СЗО).

СЗО истиче да се вирус Западног Нила интензивније ширио у Европи ове године због рекордних топлотних таласа.

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Број случајева заразе вирусом Западног Нила такође је у порасту у Грчкој и Италији.

(Танјуг)

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Тагови :

Холандија

вирус Западног Нила

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