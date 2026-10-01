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Подршка за 150 бањалучких произвођача вриједна 350.000 КМ

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01.10.2026 13:19

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У просторијама Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука данас је уручен дио уговора за суфинансирање набавке ситне пољопривредне механизације. Подршку је кроз ову мјеру остварило 150 пољопривредних произвођача са подручја града, а укупна средства која ће бити додијељена за ову намјену износе 350.000 КМ.
Фото: Уступљена фотографија

У просторијама Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука данас је уручен дио уговора за суфинансирање набавке ситне пољопривредне механизације. Подршку је кроз ову мјеру остварило 150 пољопривредних произвођача са подручја града, а укупна средства која ће бити додијељена за ову намјену износе 350.000 КМ.

Мјера суфинансирања ситне механизације обухвата набавку мотокултиватора са прикључцима, тракторских приколица, као и различитих прикључних оруђа попут плугова, тањирача, рото коса, прскалица и остале опреме, уз максималан износ подршке до 4.000 КМ по појединачном захтјеву.

Директор Центра за развој пољопривреде и села, Бојан Пећанац, истакао је током уручења да је циљ ове установе континуирано јачање домаћих пољопривредних газдинстава и пружање директне подршке произвођачима на терену.

"Наш циљ је да Центар и сви наши запослени буду увијек доступни и на услузи свим пољопривредницима. Желимо да Центар сваком нашем произвођачу буде попут „кума” - адреса на коју могу да се обрате и у лијепим тренуцима и у ситуацијама када се суочавају са изазовима и проблемима у производњи. Ту смо да заједнички рјешавамо изазове и градимо боље услове за рад", поручио је Пећанац.

Подршка за 150 бањалучких произвођача
Подршка за 150 бањалучких произвођача
Уступљена фотографија

Уручењем ових уговора Центар за развој пољопривреде и села наставља са реализацијом програма подршке пољопривредној производњи на подручју Града Бања Лука, чиме се стварају повољнији услови за модернизацију и унапређење радних процеса на бањалучким газдинствима.

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Тагови :

Бојан Пећанац

Бањалука

подршка

Пољопривреда

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