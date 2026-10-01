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У ланчаном судару учествовало 10 аутомобила: Више особа повријеђено

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01.10.2026 14:21

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Ланчани судар догодио се на ауто-путу код Кузмина око 13 сати, а како је потврђено из ПУ Сремска Митровица, у удесу је учествовало 10 возила. Према првим информацијама, повријеђене су три особе.

Према познатим информацијама, сударила су се четири теретна и шест путничких возила.

Након комплетне обуставе саобраћаја, саобраћај је у смјеру ка Батровцима пуштен само брзом траком.

У току је увиђај на лицу мјеста, а примјетан је и већи број екипа Хитне помоћи, док за сада детаљнијих информација о повријеђенима нема. Три повријеђене особе санитетима Хитне помоћи превезене су у болницу у Сремској Митровици.

На снимцима са лица мјеста виде се љекари Хитне помоћи у трку, смрскани камиони и аутомобили, као и једно путничко возило које је подлетјело под камион са задње стране.

Како се види на једном од снимака, дим са њиве толико је густ да се око возила ништа не види, па чак ни само мјесто ланчаног судара, све док му се потпуно не приђе.

Подсјетимо, јуче је на ауто-путу између Печћинаца и Шимановаца,такође због густог дима потеклог од паљења њива, дошло до ланчаног судара у ком је учествовало 14 возила, а најмање седам особа је повријеђено.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Ауто-пут

удес

ланчани судар

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