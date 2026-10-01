Дијете (12) задобило тешке повреде: Пало са металне шипке

Аутор:АТВ редакција
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Дијете У. С. (12) тешко је повријеђено у уторак у једном спортском центру на Врачару, након што је пало са металне шипке на коју се претходно попело.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, дијете је приликом пада ударило директно главом о под.
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Екипа хитне помоћи одмах је стигла на лице мјеста након чега је дијете хитно превезено у Ургентни центар, а љекари су му констатовали тешке тјелесне повреде, односно прелом базе лобање.
Након указане помоћи у Ургентном центру, дијете је превезено у Универзитетску дјечију клинику у Тиршовој, гдје је задржано на даљем лијечењу и дијагностици.
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