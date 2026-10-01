Ужас на ауто-путу: Камион се запалио након превртања, возач погинуо

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се ноћас догодила на ауто-путу код села Печењевце, близу Лесковца, страдао је возач теретног возила.
Драматична дојава стигла је надлежним службама два сата иза поноћи. По изласку на терен, ватрогасно-спасилачке екипе затекле су застрашујући призор - камион преврнут на бок, а пожар у већ разбукталој фази.
Наука и технологија
Због АИ фотографије прије му 10 година затора
Након брзе интервенције и стављања ватреног пакла под контролу, ватрогасци су током претраге угљенисане кабине пронашли беживотно тијело возача.
Увиђај на лицу мјеста утврдиће све околности и узроке ове трагедије.
(Телеграф)
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