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Ужас на ауто-путу: Камион се запалио након превртања, возач погинуо

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01.10.2026 09:13

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У тешкој саобраћајној несрећи која се ноћас догодила на ауто-путу код села Печењевце, близу Лесковца, страдао је возач теретног возила.

Драматична дојава стигла је надлежним службама два сата иза поноћи. По изласку на терен, ватрогасно-спасилачке екипе затекле су застрашујући призор - камион преврнут на бок, а пожар у већ разбукталој фази.

Крокодил

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Након брзе интервенције и стављања ватреног пакла под контролу, ватрогасци су током претраге угљенисане кабине пронашли беживотно тијело возача.

Увиђај на лицу мјеста утврдиће све околности и узроке ове трагедије.

(Телеграф)

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Тагови :

погинуо возач камион

Камион

Лесковац

Саобраћајна несрећа

увиђај

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