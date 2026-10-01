Америка коначно изручила Ану Печавер Лесић

Аутор:АТВ редакција
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Ана Печавер Лесић (51), осуђена због учешћа у нарученом убиству Љубомира Новака код Цриквенице 1995. године, изручена је Хрватској из Сједињених Америчких Држава након што је више од двије деценије била недоступна хрватском правосуђу.
Печавер Лесић је заједно са оцем Маријом Печавером осуђена на 15 година затвора због учешћа у једном од најпознатијих наручених убистава на ријечком подручју.
Годинама се знало да се налази у САД, а према писању ријечког портала Бурин, била је позната чак и њена адреса. Ранији покушаји изручења, међутим, нису били успјешни.
Зашто су је америчке власти сада изручиле Хрватској засад није познато.
Прича сеже до убиства Љубомира Новака, имућног повратника из Шведске, који је убијен 27. децембра 1995. године на обалној цести између Цриквенице и Селца.
Полицији су биле потребне године да расвијетли случај.
Тек 2002. године, уз помоћ убаченог полицијског поузданика, истражиоци су успјели да разоткрију групу повезану са убиством.
Међу осумњиченима су тада били Марио Печавер и његова кћерка Ана, али је тужилаштво због недостатка доказа одустало од њиховог кривичног прогона и пуштени су на слободу.
Ана је потом отишла у САД, док је њен отац такође напустио Хрватску.
Прекретница је наступила на крају првог судског поступка, када је Крешимир Лукетић проговорио о улози Печаверових.
Новакова супруга Сњежана осуђена је на 15 година затвора због наручивања убиства, док је исту казну добио Крешимир Лукетић, који је повезао организаторе са извршиоцем.
Дамир Перасз, који је означен као плаћени убица, осуђен је на 20 година затвора.
Лукетић је током поступка тврдио да га је тадашња дјевојка Ана Печавер прво покушала наговорити да убије Новака, а након што је одбио, затражила је да пронађе некога ко би то учинио за новац.
Тако се, према судски утврђеним чињеницама, дошло до Перасза.
Лукетић је теретио и Аниног оца Марија Печавера, тврдећи да је учествовао у организацији убиства и одабиру мјеста на којем ће Новак бити нападнут.
Након нових доказа покренут је поступак против оца и кћерке. Пошто више нису били доступни хрватском правосуђу, суђено им је у одсуству.
Жупанијски суд у Ријеци их је 2013. осудио на по 15 година затвора, а пресуду је касније потврдио Врховни суд Хрватске.
Убиство се догодило око 20.30 часова 27. децембра 1995. године.
Новак је те вечери трчао са супругом Сњежаном обалном цестом између Цриквенице и Селца.
Према чињеницама утврђеним током судских поступака, Сњежана Новак довела је супруга до мјеста на којем га је чекао Дамир Перасз.
Када је Новак наишао, Перасз је из непосредне близине пуцао у њега из сачмарице.
Новак је задобио смртоносне повреде.
Тијело је потом помјерено са цесте према стијенама уз море, док је убица побјегао припремљеним аутомобилом.
Истрага је годинама тапкала у мјесту, све док полиција није успјела да дође до признања и реконструише везе између људи укључених у злочин.
Марио Печавер такође је годинама био недоступан.
Користио је име Славијо Скочић, а под другим идентитетом стекао је и држављанство Гренаде.
У мају 2023. године ухапшен је на аеродрому у Панами на основу међународне потјернице, а потом је изручен Хрватској.
По доласку је затражио ново суђење.
Жупанијски суд у Ријеци поново га је у јуну 2025. осудио на 15 година затвора. Суд није прихватио његове тврдње да му је случај подметнут, закључивши да у поновљеном поступку нису промијењене кључне чињенице на којима се заснивала ранија пресуда.
Пошто је Ана Печавер Лесић већ правоснажно осуђена у одсуству, након изручења слиједи процедура пред хрватским правосуђем.
Према писању Бурина, очекује се да ће бити упућена на издржавање казне, али постоји могућност да затражи обнову поступка.
Сличан пут прошао је и њен отац, којем је након изручења омогућено ново суђење, али је поново осуђен на 15 година затвора.
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