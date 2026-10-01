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Дигао ме из кревета: Земљотрес у Хрватској, осјетио се и у Српској

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01.10.2026 08:10

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Потрес се догодио у 7.02 часова по локалном времену, са епицентром четири километра сјеверно-сјевероисточно од Дубровника, на дубини од шест километара.

Епицентар је од Мостара био удаљен око 80 километара.

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За сада нема информација о материјалној штети.

"Кратак удар, али се добро осјетио"

Јутрошњи потрес осјетили су бројни грађани у Дубровнику, Мокошици и околним мјестима, а благо подрхтавање тла забиљежено је и преко границе, на подручју Требиња.

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Према коментарима становника, потрес је био краткотрајан, али довољно снажан да пробуди дио грађана.

Док су поједини навели да су се осјетили кратки удари и трешња, други су подрхтавање описали као веома благо.

"Лагано је затресло, трајало је кратко“, наводе мјештани Мокошице и Дубровника", преноси "Индекс".

Поједини грађани наводе да се уз подрхтавање чула и тутњава, док је један становник Дубровника навео да је осјетио кратак удар без пратећег звука.

"Дигао ме из кревета. Кратко, али добро се осјетио“, написао је мјештанин Цавтата, док је из Требиња стигао опис о благом подрхтавању уз тутњаву.

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Тагови :

Земљотрес

потрес

Хрватска

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