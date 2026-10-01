Незапамћено: Преживјела двије дозе инјекције за погубљење

Аутор:АТВ редакција
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Америчка савезна држава Тенеси није успјела да погуби 50-годишњу Кристу Гејл Пајк, која је остала жива и након што су јој дате двије дозе пентобарбитала.
Неуспјело погубљење сада је покренуло истрагу и довело до обуставе других погубљења у тој држави.
Пајк, осуђена на смрт због убиства које је починила са 18 година, требало је да буде погубљена 30. септембра у затвору Ривербенд Максимум Секјурити Институшн у Нешвилу.
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Међутим, оно што је требало да буде извршење смртне казне претворило се у догађај за који стручњаци кажу да нема познатог преседана у савременој историји погубљења у САД.
Новинари који су присуствовали погубљењу видјели су Пајк везану за лежај у комори. Била је будна, а у једном тренутку подигла је главу и питала затворско особље да ли би њена рука требало тако да се осјећа.
Према извјештају АП-а, до 20.26 часова по локалном времену примијењена је и друга доза пентобарбитала.
Али Пајк није умрла.
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Иза затворене завјесе новинари су је и даље чули како гласно хрче. Микрофон је искључен у 20.53, након чега је свједоцима речено да напусте простор.
АП-ова новинарка Ким Чендлер, која је присуствовала покушају погубљења, испричала је да је Пајк у тренутку када су новинари изведени и даље гласно хркала и очигледно била жива.
Пајк је потом возилом хитне помоћи превезена у болницу. Њени адвокати саопштили су да нису добили информације о њеном здравственом стању.
Одјељење за затворе Тенесија потврдило је да је пребачена у здравствену установу, тврдећи истовремено да је током покушаја погубљења испоштован сваки корак утврђеног протокола.
За сада нема званичног одговора на најважније питање – због чега пентобарбитал није довео до смрти.
Протокол Тенесија предвиђа резервни комплет шприца уколико осуђеник не умре након прве примјене лијека. Управо тај резервни комплет примијењен је у случају Пајк.
Проблем је што протокол, према АП-у, не прописује шта треба учинити уколико је особа жива и након друге примјене лијека.
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Њени адвокати су још прије погубљења упозоравали на могуће проблеме са венама. Након неуспјелог покушаја тврдили су да су се обистиниле њихове бојазни у вези с отежаним приступом венама, могућим оштећењем вена и самим пентобарбиталом.
Аxиос наводи и да су затворски службеници током поступка више пута навлачили завјесе, због чега новинари који су били званични свједоци нису могли да виде велики дио онога што се догађало у комори.
Управо је то детаљ који овај случај чини изузетним.
Робин М. Махер, извршна директор Дет Пеналти Информејшн Центра, рекла је да је оно што се догодило Пајк “јединствено и без преседана”.
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Познато је седам ранијих случајева у којима су осуђеници преживјели проблеме током покушаја погубљења јер извршиоци нису успјели да пронађу вену и примијене смртоносне лијекове.
Међутим, према Махер, није познат ранији случај у којем је особа остала жива након што су лијекови предвиђени за погубљење већ примијењени.
Реакција је стигла неколико сати касније.
Гувернер Тенесија Бил Ли наредио је свеобухватну независну истрагу како би се утврдило шта се догодило током покушаја погубљења.
Истовремено је обуставио преостала погубљења планирана у Тенесију ове године.
“Провођење законито изречене казне једна је од најозбиљнијих одговорности државе, а становници Тенеси очекују да се то ради на начин који није само законит и уставан, већ и ефикасан”, поручио је Ли.
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"ЦБС Њуз" преноси да су адвокати Пајк током самог поступка хитно затражили од судова да зауставе погубљење, наводећи да је њихова клијенткиња и даље имала откуцаје срца и да није изгубила свијест.
Пајк је првобитно требало да буде погубљена ујутро 30. септембра.
Шести савезни апелациони суд зауставио је извршење казне непосредно прије заказаног термина како би размотрио правна питања која су покренули њени адвокати, укључујући тврдње да током изрицања смртне казне нису довољно узети у обзир тешко злостављање које је претрпјела у дјетињству.
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Тенеси се обратио Врховном суду САД, који је истог дана укинуо одлуку о одгађању и омогућио наставак погубљења. Троје судија – Соња Сотомајор, Елена Кејган и Кетањи Браун Џексон – нису се сложили с одлуком већине.
Да је погубљење завршено смрћу Пајк, она би била прва жена коју је Тенеси погубио у више од 200 година.
Пајк је осуђена због убиства 19-годишње Колин Слемер 1995. године у Ноксвилу.
Тада 18-годишња Пајк, њен 17-годишњи дечко Тадарил Шип и Шадола Петерсон намамили су Слемер у шумовито подручје. Дјевојка је претучена и избодена, а на њеном тијелу урезан је пентаграм.
Тужиоци су тврдили да је Пајк Слемер доживљавала као супарницу због свог дечка.
Пајк је осуђена на смрт, док је Шип, који је у вријеме злочина имао 17 година и није могао бити осуђен на смртну казну, добио доживотни затвор.
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Пајк није порицала да је починила убиство. Њени адвокати посљедњих година покушавали су да смртну казну замијене доживотним затвором, указујући на њене године у вријеме злочина, тешко дјетињство, сексуално злостављање и проблеме с менталним здрављем.
Гувернер Бил Ли одбио је њен захтјев за помиловање.
Ово није први пут ове године да Тенеси није успио да изврши смртну казну.
У мају је прекинуто погубљење Тонија Карутерса након што извршиоци више од сат времена нису успјели да успоставе интравенску линију потребну за примјену пентобарбитала.
Разлика је, међутим, кључна: Карутерсу лијек није ни примијењен.
У случају Кристе Гејл Пајк примијењене су двије дозе, а она је остала жива.
Управо због тога стручњаци овај случај описују као догађај без познатог преседана у историји америчких погубљења смртоносном инјекцијом.
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