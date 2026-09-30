Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац родом из Босне и Херцеговине убијен је на бувљаку у америчкој савезној држави Мичиген након свађе која је, према тужилаштву, почела због високотлачног перача.
Мирхад Чехић (59) смртно је страдао у суботу на бувљаку Каунти лајн трејд центар (County Line Trade Center) у Ворену, граду недалеко од Детроита. За његово убиство оптужен је 41-годишњи Зарик Ламонт Џонсон из Детроита.
Према наводима полиције и тужилаштва, Џонсон је раније тог дана од Чехића купио високотлачни перач. Касније се са супругом вратио на бувљак јер су, како се наводи, сматрали да уређај не ради.
Услиједила је свађа између Џонсона, Мирхада и његовог 53-годишњег брата Сенада Чехића, након чега је дошло и до физичког сукоба.
Тужилаштво тврди да је Џонсон најприје напао Сенада, а затим сјео у „шевролет експрес“ (Chevrolet Express) из 2004. године и комбијем кренуо према Мирхаду.
Наводно га је ударио, затим кренуо уназад, па поново напријед и приклијештио га између комбија и зида зграде.
Људи који су били на мјесту догађаја извукли су Џонсона из возила и задржали га до доласка полиције.
Чехићу је помоћ пружена на мјесту догађаја, а потом је превезен у болницу „Хенри Форд“ у Ворену, гдје је проглашен мртвим. Жена која је била са Џонсоном такође је приведена, али против ње није подигнута оптужница.
Чехић је био родом из Босне и Херцеговине, а у САД је доселио прије више од 30 година. Годинама је викендом продавао робу на истом бувљаку, између осталог косилице, фрезе за снијег и другу опрему за радове на отвореном. Био је отац петоро дјеце.
Његов 24-годишњи син Алвин рекао је за локалну телевизију WXYZ да је отац сваког викенда одлазио на бувљак и продавао ствари.
„Био је млад човјек са 59 година. Имао је још много година живота пред собом. Бринуо је да људи буду добро и бринуо се о нама. Само је желио да будемо најбољи што можемо. Био је заиста добар отац“, рекао је Алвин.
Џонсон је у уторак изведен пред 37. окружни суд у Ворену. Оптужен је за убиство првог степена, напад и кривично дјело повезано са коришћењем моторног возила приликом извршења другог кривичног дјела.
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Изјаснио се да није крив, а судија Сузан Фонс одбила је да му одреди кауцију. Остаје у притвору округа Меком, а забрањен му је контакт са свједоцима и жртвама. За убиство првог степена у Мичигену, уколико буде проглашен кривим, пријети му доживотни затвор без могућности условног отпуста.
„Ово је ужасна ситуација. Један човјек је мртав, други је наводно нападнут, а трећи је оптужен за убиство и могао би да се суочи са најстрожом казном предвиђеном законом Мичигена. Свађа никада не би требало да заврши губитком живота“, рекао је тужилац округа Меком Питер Џ. Лусидо.
Према наводима тужилаштва, сљедеће рочиште, конференција на којој ће бити утврђено постоји ли довољна основа за наставак поступка, заказано је за 13. октобар.
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