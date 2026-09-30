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Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

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30.09.2026 22:31

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Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар
Фото: ATV

Рукометаши Партизана сачували су пехар пошто су у десетом финалу Свесрпског купа побиједили Борац м:тел 37:26 (21:17). Меч је одигран у препуној дворани Борик и фантастичној атмосфери коју су приредили навијачи.

Сам сусрет је прошао у доста занимљивој игри са обје стране. Београђани су у првом полувремену имали и пет голова вишка, али су домаћи дошли до "минус два", 16:18. Имали су и седмерац како би дошли на гол заостатка, али је Кривокапић надмудрио Њежића. Након тога тргли су се "црно-бијели" који су на одмор отишли са предношћу 21:17.

У наставку потпуна доминација шампиона Србије за коначних 37:26.

Велики пехар капитену Партизана уручио је Божо Ђурковић, предсједник Српског рукометног савеза, а прелазни Саша Чађо, изасланик предсједника Републике Српске. Златне медаље додијелила је Данијела Ћапин, помоћник министра за спорт Републике Српске која је предала признање најбољем голману Луки Кривокапић (Партизан) његов саиграч Јоав Лумбросо је МВП, признање је уручила Саша Чађо.

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Тагови :

рукомет

РК Партизан

Свесрпски куп

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