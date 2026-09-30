Рукометаши Србије освојили Свесрпски куп

Аутор:Никола Лучић
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Млади рукометаши Србије, играчи рођени 2010. године и млађи, побиједили су кадете Републике Српске 34:19 (16:12) у оквиру десетог Свесрпског купа.
Изабраници селектора "орлова" Драгана Суџума водили су све вријеме и заслужено су добили овај меч. Са друге стране добри су били и млади рукометаши Републике Српске који су колико-толико парирали ривалу посебно у првом полувремену. Побједнички пехар уручио је Божо Ђурковић, предсједник Српског рукометног савеза, златне медаље Саша Чађо, изасланик предсједника Републике Српске, бронзане Данијела Ћапин, помоћник министра за спорт Републике Српске.
Најефикаснији код Србије био је Филип Кочановић који је проглашен за МВП док је његов саиграч Вукша Мартић најбољи голман, а признања им је уручио Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике Српске. Код домаће селекције четири гола дао је Андреј Париповић.
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