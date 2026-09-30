"Требињка" пјесма која је освојила југ Српске

Аутор:Бојан Носовић
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Пјесма Требињка се на југу задњих дана стално пјевуши. Пјева је Требињац, а написао је Гачанин.
"Аутор текста и музике јесте Новак Тепавчевић који ми је и презентовао ту пјесму и кога овом приликом поздрављам и кажем свака му част баш је написао лијепу пјесму, аранжман је радио Маринко Маре Стамболија из Београда, коаутор музике сам и сам", рекао је Марко Нинковић, пјевач из Требиња.
Младом пјевачу Марку Нинковићу ово је прва пјесма. Спот је сниман наравно у Требињу, на најљепшим локацијама зато је и ова пјесма најбоља промоција града сунца, вина, платана и љубави.
"Циљ спота је да се кроз љубав и сјећање понесе та жеља да се повежемо са свим људима који дођу у Требиње који се одушеве и заљубе у наш град и пожеле да остану и у душу постану Требињци- Зато и дјевојка која је у споту долази као странкиња са кофером и кроз моје мисли и заљубљивање постаје моја Требињка", рекао је Марко Нинковић, пјевач из Требиња.
Требињка је Марку дала вјетар у леђа, већ се размишља о новим пројектима и наступима.
"Па даље видјећемо док се још слегну утисци око ове пјесме. Још увијек се навикавам на то да сам избацио своју пјесму и остварио свој дјечачки сан. Можда ускоро неки фестивал а нова пјесма свакако. Што се тиче наступа, љето је било радно шта нас даље чека? Јесте љето је било стварно радно било је доста наступа а већ имам доста ангажмана за јесен и зиму", каже Марко Нинковић, пјевач из Требиња.
Марко се са музиком и пјесмом дружи још од пете године. Професионалну каријеру је почео прије четири године, поп-рок је жанр који му одговара, баш таква је и Требињка.
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